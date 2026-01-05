IR A
IR A

Este es el perfume favorito de Rocío Marengo: cuánto sale

La fragancia elegida refleja una preferencia por notas dulces y envolventes. En nuestro país existen opciones cercanas.

Se trata de una fragancia que llamó la atención tanto por su composición como por la historia detrás de su presentación.

Se trata de una fragancia que llamó la atención tanto por su composición como por la historia detrás de su presentación.

Redes sociales
  • Rocío Marengo dio a conocer la fragancia que la acompaña en su día a día y en ocasiones especiales.
  • Se trata de un aroma dulce con presencia frutal, floral y un fondo cálido.
  • El perfume pertenece a una línea reconocida dentro del mercado latinoamericano.
  • Aunque ya no se vende de forma oficial, aún puede conseguirse mediante alternativas similares.

Rocío Marengo no solo comparte momentos personales con sus seguidores, sino también pequeños detalles de su rutina que despiertan curiosidad. Entre estos, la fragancia que elige para acompañarla en su vida cotidiana y en eventos especiales, un dato que no pasó desapercibido entre sus fans.

Te puede interesar:

C5N en la frontera militarizada de Venezuela: festejos, rechazos e incertidumbre por el futuro

Con una trayectoria consolidada en el mundo del espectáculo, la modelo y actriz suele mostrarse cercana en redes sociales, donde da a conocer sus gustos, hábitos y recomendaciones personales. En ese sentido, el universo de los perfumes ocupa un lugar especial, ya que suele ser una extensión de la identidad y el estilo de quien lo usa.

Esa conexión con el público fue la que permitió conocer cuál es el aroma que eligió para representar su esencia, una fragancia que llamó la atención tanto por su composición como por la historia detrás de su presentación.

Rocío Marengo perfume

Cuál es el perfume favorito de Rocío Marengo

La propia Rocío Marengo mostró en un video el perfume que recibió como obsequio y que rápidamente se convirtió en uno de sus elegidos. Se trata de Cautivant, una creación de Ésika Belcorp que destaca por su perfil dulce y sensual. Según contó, el aroma incluye notas de casis y flor de magnolia, una combinación que genera una sensación envolvente desde el primer contacto.

Un detalle que también sorprendió fue su presentación: el frasco viene dentro de un estuche con forma de libro, un diseño original que captó la atención de sus seguidores. La fragancia forma parte de la familia olfativa Oriental Vainilla y se estructura a partir de una salida frutal fresca, un corazón floral intenso y un fondo cálido con praliné, vainilla y maderas cremosas. El resultado es un aroma persistente, pensado para acompañar durante largas jornadas y adaptarse tanto a momentos diurnos como nocturnos.

Ésika

Cuánto sale el perfume favorito de Rocío Marengo

Actualmente, Cautivant ya no figura dentro del catálogo oficial de Ésika, ya que fue discontinuado. Aun así, todavía es posible encontrar opciones similares dentro de la misma marca a través de plataformas de venta online. Esos son los casos de la versión Grazzia Ésika y Dream Ésika.

Entre las alternativas disponibles aparecen fragancias de perfil floral y dulce que mantienen una línea cercana a la elegida por Marengo. Los valores varían según el tamaño y el modelo: algunas versiones de 50 ml rondan los $75.000, mientras que otras presentaciones más recientes alcanzan cifras cercanas a los $90.000.

Noticias relacionadas

christian petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

El chef permanece internado tras una descompensación. 

Se conoció un dato alentador sobre la salud de Christian Petersen: "Franca mejoría"

últimas noticias

Nicolás Maduro fue detenido en Estados Unidos.

Maduro, ante la Justicia de Estados Unidos: cuándo se realizará la próxima audiencia

Hace 58 minutos
Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo.

Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

Hace 1 hora
play
Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Hace 1 hora
El Telepase es una gran forma de ahorrar dinero y tiempo en el peaje. 

Cuánto se gasta en peaje para ir a la Costa Atlántica a vacacionar en el verano 2026

Hace 1 hora
play
La película polaca que conquista corazones en Netflix. 

Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin

Hace 1 hora