Este es el perfume favorito de Rocío Marengo: cuánto sale La fragancia elegida refleja una preferencia por notas dulces y envolventes. En nuestro país existen opciones cercanas. + Seguir en







Se trata de una fragancia que llamó la atención tanto por su composición como por la historia detrás de su presentación. Redes sociales

Rocío Marengo dio a conocer la fragancia que la acompaña en su día a día y en ocasiones especiales.

Se trata de un aroma dulce con presencia frutal, floral y un fondo cálido.

El perfume pertenece a una línea reconocida dentro del mercado latinoamericano.

Aunque ya no se vende de forma oficial, aún puede conseguirse mediante alternativas similares. Rocío Marengo no solo comparte momentos personales con sus seguidores, sino también pequeños detalles de su rutina que despiertan curiosidad. Entre estos, la fragancia que elige para acompañarla en su vida cotidiana y en eventos especiales, un dato que no pasó desapercibido entre sus fans.

Con una trayectoria consolidada en el mundo del espectáculo, la modelo y actriz suele mostrarse cercana en redes sociales, donde da a conocer sus gustos, hábitos y recomendaciones personales. En ese sentido, el universo de los perfumes ocupa un lugar especial, ya que suele ser una extensión de la identidad y el estilo de quien lo usa.

Esa conexión con el público fue la que permitió conocer cuál es el aroma que eligió para representar su esencia, una fragancia que llamó la atención tanto por su composición como por la historia detrás de su presentación.

Rocío Marengo perfume @esika.oficial Cuál es el perfume favorito de Rocío Marengo La propia Rocío Marengo mostró en un video el perfume que recibió como obsequio y que rápidamente se convirtió en uno de sus elegidos. Se trata de Cautivant, una creación de Ésika Belcorp que destaca por su perfil dulce y sensual. Según contó, el aroma incluye notas de casis y flor de magnolia, una combinación que genera una sensación envolvente desde el primer contacto.

Un detalle que también sorprendió fue su presentación: el frasco viene dentro de un estuche con forma de libro, un diseño original que captó la atención de sus seguidores. La fragancia forma parte de la familia olfativa Oriental Vainilla y se estructura a partir de una salida frutal fresca, un corazón floral intenso y un fondo cálido con praliné, vainilla y maderas cremosas. El resultado es un aroma persistente, pensado para acompañar durante largas jornadas y adaptarse tanto a momentos diurnos como nocturnos.