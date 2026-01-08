El perfume favorito de Pedro Alonso, actor que protagoniza a Berlín en La Casa de Papel: cuánto sale en Argentina El intérprete español sorprendió al contar qué aroma lo conquistó tras años sin usar esencias y cuánto cuesta conseguirlo en el país. + Seguir en







El perfume pertenece a la familia ámbar especiada, fue lanzado en 2012 y se presenta en frasco de 100 ml.

Pedro Alonso confesó que pasó gran parte de su vida sin usar perfumes

La fragancia fue descubierta en París por influencia de su pareja

Se trata de un Eau de Parfum de autor lanzado en 2012

El precio en Argentina supera ampliamente su valor en Europa El perfume favorito de Pedro Alonso es Akkad de Lubin, una fragancia de autor que el actor adoptó luego de no haber usado nunca aromas personales. La revelación se conoció en una entrevista y rápidamente se volvió viral entre seguidores de la serie.

El intérprete de Berlín en La Casa de Papel atraviesa uno de los momentos de mayor exposición de su carrera desde el estreno del spin-off centrado en su personaje. Con más de 8,6 millones de seguidores en redes sociales, cada detalle de su vida personal despierta interés.

La historia detrás del perfume suma un componente íntimo: fue su pareja, de origen parisino, quien lo introdujo al mundo de las fragancias y lo llevó a descubrir una propuesta olfativa alejada de lo comercial, en un espacio más cercano a un museo que a una perfumería tradicional.

BERLIN En Argentina, el valor del perfume supera los 300 mil pesos debido a costos de importación y disponibilidad limitada. Netflix Cuál es el perfume favorito de Pedro Alonso, actor que protagoniza a Berlín en La Casa de Papel Akkad es una creación de la casa francesa Lubin, lanzada en 2012 y pensada como una fragancia intensa y envolvente. Pertenece a la familia ámbar especiada, con un perfil unisex que combina notas cítricas, resinas e incienso. Entre sus acordes se destacan la mandarina y la bergamota italiana en la salida, seguidas por cardamomo, incienso y elemí en el corazón. El fondo aporta profundidad con ámbar, vainilla y pachulí. El frasco de 100 ml refuerza su identidad con un diseño irregular y tonos tierra.

Cuánto sale el perfume favorito de Pedro Alonso en Argentina En Europa, Akkad de Lubin tiene un precio de referencia de 198 euros, lo que lo ubica dentro del segmento premium pero no extremo. En Argentina, su valor se incrementa notablemente debido a la importación y la disponibilidad limitada.