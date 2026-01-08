IR A
IR A

El perfume favorito de Pedro Alonso, actor que protagoniza a Berlín en La Casa de Papel: cuánto sale en Argentina

El intérprete español sorprendió al contar qué aroma lo conquistó tras años sin usar esencias y cuánto cuesta conseguirlo en el país.

El perfume pertenece a la familia ámbar especiada

El perfume pertenece a la familia ámbar especiada, fue lanzado en 2012 y se presenta en frasco de 100 ml.

  • Pedro Alonso confesó que pasó gran parte de su vida sin usar perfumes
  • La fragancia fue descubierta en París por influencia de su pareja
  • Se trata de un Eau de Parfum de autor lanzado en 2012
  • El precio en Argentina supera ampliamente su valor en Europa

El perfume favorito de Pedro Alonso es Akkad de Lubin, una fragancia de autor que el actor adoptó luego de no haber usado nunca aromas personales. La revelación se conoció en una entrevista y rápidamente se volvió viral entre seguidores de la serie.

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada
Te puede interesar:

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

El intérprete de Berlín en La Casa de Papel atraviesa uno de los momentos de mayor exposición de su carrera desde el estreno del spin-off centrado en su personaje. Con más de 8,6 millones de seguidores en redes sociales, cada detalle de su vida personal despierta interés.

La historia detrás del perfume suma un componente íntimo: fue su pareja, de origen parisino, quien lo introdujo al mundo de las fragancias y lo llevó a descubrir una propuesta olfativa alejada de lo comercial, en un espacio más cercano a un museo que a una perfumería tradicional.

BERLIN
En Argentina, el valor del perfume supera los 300 mil pesos debido a costos de importación y disponibilidad limitada.

En Argentina, el valor del perfume supera los 300 mil pesos debido a costos de importación y disponibilidad limitada.

Cuál es el perfume favorito de Pedro Alonso, actor que protagoniza a Berlín en La Casa de Papel

Akkad es una creación de la casa francesa Lubin, lanzada en 2012 y pensada como una fragancia intensa y envolvente. Pertenece a la familia ámbar especiada, con un perfil unisex que combina notas cítricas, resinas e incienso. Entre sus acordes se destacan la mandarina y la bergamota italiana en la salida, seguidas por cardamomo, incienso y elemí en el corazón. El fondo aporta profundidad con ámbar, vainilla y pachulí. El frasco de 100 ml refuerza su identidad con un diseño irregular y tonos tierra.

Cuánto sale el perfume favorito de Pedro Alonso en Argentina

En Europa, Akkad de Lubin tiene un precio de referencia de 198 euros, lo que lo ubica dentro del segmento premium pero no extremo. En Argentina, su valor se incrementa notablemente debido a la importación y la disponibilidad limitada.

AKKAD PERFUME PEDRO ALONSO
Akkad de Lubin es la fragancia de autor que conquistó al actor español.

Akkad de Lubin es la fragancia de autor que conquistó al actor español.

En perfumerías especializadas y tiendas online, el precio puede variar según el valor del euro y el stock, pero suele superar holgadamente el equivalente a los 330 mil pesos, convirtiéndolo en un producto exclusivo dentro del mercado local.

Noticias relacionadas

Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti
play

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

play

C5N en la frontera militarizada de Venezuela: festejos, rechazos e incertidumbre por el futuro

christian petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

últimas noticias

En noviembre la actividad económica tuvo una caída del 8,4% interanual

En noviembre, la actividad económica tuvo una caída del 8,4% interanual

Hace 7 minutos
James David Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

EEUU advirtió que Trump "llegará tan lejos como sea necesario" para apoderarse de Groenlandia

Hace 21 minutos
Javier Milei recibió a la activista venezolana Elisa Trota y celebró el fin del gobierno de Maduro

Milei recibió a la activista venezolana Elisa Trota y celebró el fin del gobierno de Maduro

Hace 23 minutos
play
Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro, pero explicó sus acuerdos de pareja

Hace 51 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja un lanzamiento super aclamado, se trata de la producción cinematográfica llamada La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt, un documental escalofriante de 2023.

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La influencer siniestra, la historia de Jodi Hildebrandt, el documental que te dejará sin palabras

Hace 1 hora