El perfume favorito de Pedro Alonso, actor que protagoniza a Berlín en La Casa de Papel: cuánto sale en Argentina

El perfume pertenece a la familia ámbar especiada, fue lanzado en 2012 y se presenta en frasco de 100 ml.
Pedro Alonso confesó que pasó gran parte de su vida sin usar perfumes
La fragancia fue descubierta en París por influencia de su pareja
Se trata de un Eau de Parfum de autor lanzado en 2012
El precio en Argentina supera ampliamente su valor en Europa
El perfume favorito de Pedro Alonso es Akkad de Lubin, una fragancia de autor que el actor adoptó luego de no haber usado nunca aromas personales. La revelación se conoció en una entrevista y rápidamente se volvió viral entre seguidores de la serie.
El intérprete de Berlín en La Casa de Papel atraviesa uno de los momentos de mayor exposición de su carrera desde el estreno del spin-off centrado en su personaje. Con más de 8,6 millonesde seguidores en redes sociales, cada detalle de su vida personal despierta interés.
La historia detrás del perfume suma un componente íntimo: fue su pareja, de origen parisino, quien lo introdujo al mundo de las fragancias y lo llevó a descubrir una propuesta olfativa alejada de lo comercial, en un espacio más cercano a un museo que a una perfumería tradicional.
Cuál es el perfume favorito de Pedro Alonso, actor que protagoniza a Berlín en La Casa de Papel
Akkad es una creación de la casa francesa Lubin, lanzada en 2012 y pensada como una fragancia intensa y envolvente. Pertenece a la familia ámbar especiada, con un perfil unisex que combina notas cítricas, resinas e incienso. Entre sus acordes se destacan la mandarina y la bergamota italiana en la salida, seguidas por cardamomo, incienso y elemí en el corazón. El fondo aporta profundidad con ámbar, vainilla y pachulí. El frasco de 100 ml refuerza su identidad con un diseño irregular y tonos tierra.
Cuánto sale el perfume favorito de Pedro Alonso en Argentina
En Europa, Akkad de Lubin tiene un precio de referencia de 198 euros, lo que lo ubica dentro del segmento premiumpero no extremo. En Argentina, su valor se incrementa notablemente debido a la importación y la disponibilidad limitada.
En perfumerías especializadas y tiendas online, el precio puede variar según el valor del euro y el stock, pero suele superar holgadamente el equivalente a los 330 mil pesos, convirtiéndolo en un producto exclusivo dentro del mercado local.