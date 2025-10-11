IR A
La serie canadiense que es furor en Netflix: tiene 8 capítulos y es espectacular

Esta producción de la plataforma de streaming aborda el suspenso desde una temática original y la historia dejará a muchos sorprendidos.

De qué se trata esta imperdible serie de Netflix.

Freepik

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, principalmente gracias a su extenso catálogo, que cuenta con series y películas que logran atrapar a los usuarios. Entre todos estos títulos, una producción canadiense que se estrenó este 2025 es una de las más populares de la N roja.

Richard Armitage y Hannah John-Kamen lideran un elenco que brilla en cada episodio.
Se trata de Incontrolables, una serie que explora el suspenso como ninguna en la actualidad. Con tan solo ocho capítulos, ha conquistado a la crítica y al público por igual. De hecho, los medios especializados la definieron como “emocionante” y con “personajes bien construidos”. Creada y protagonizada por Mae Martin, esta serie ofrece una retorcida historia con una trama inquietante que mezcla adolescencia, sectas y salud mental.

Las actuaciones están en un nivel impresionante, mientras que la historia se vuelve cada vez más turbia, con giros inesperados y una atmósfera que te mantiene en alerta. Por más escalofriante que suene, esta serie se inspira en centros reales de EE.UU. que aplicaban prácticas similares. La historia está inspirada en una amiga del director que fue víctima de uno de ellos, y su historia sirvió de base para esta crítica feroz al sistema de control juvenil.

incontrolables netflix

Netflix: sinopsis de Incontrolables

En un idílico pero siniestro pueblo se muestran los oscuros secretos de la industria de los adolescentes problemáticos, donde familias e instituciones explotan las dificultades de los jóvenes para obtener beneficio económico. Leila, una adolescente rebelde, y su amiga Abbie terminan en Tall Pines, un centro de rehabilitación para jóvenes problemáticos.

Allí también llegan Álex y su esposa Laura, embarazada y misteriosamente conectada con el lugar. Evelyn, la directora del centro, se presenta como una gurú con métodos extremos que rozan lo violento.

Incontrolables

Durante las tensiones entre padres e hijos, se muestra una lucha entre las generaciones, donde destaca el choque de valores, el abuso de poder y las consecuencias de una sociedad que quiere moldear a los jóvenes sin entender las necesidades que puedan tener.

Tráiler de Incontrolables

Embed - Incontrolables | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Incontrolables

  • Mae Martin
  • Sarah Gadon
  • Alyvia Alyn Lind
  • Sydney Topliffe
  • Brandon Jay McLaren
  • Toni Collette
  • Tricia Black
