Está en Netflix y es una de las producciones más aterradoras del último tiempo

La nueva serie mezcla testimonios auténticos y recreaciones visuales que ponen la piel de gallina. Es una apuesta fuerte de la plataforma de streaming para Halloween.

Hay un tipo de miedo que no necesita monstruos ni efectos especiales. A veces, basta con escuchar una historia contada con demasiada convicción para que el escalofrío aparezca. Los documentales de terror de Netflix llevan años explorando ese territorio, entre lo creíble y lo imposible, pero pocos logran mantener el equilibrio entre el testimonio real y la puesta en escena.

La plataforma de streaming viene reforzando su catálogo de terror con propuestas que van más allá de los sustos tradicionales. En su intento por renovar el género, la plataforma apuesta por producciones que mezclan realidad y ficción , con un tono más cercano al documental que al cine clásico de horror. Esta fórmula, que atrapa por su verosimilitud, parece haber encontrado su punto justo en su último estreno.

Ahí aparece Verdaderamente aterrador , la serie que se convirtió en uno de los lanzamientos más comentados del mes. Con la firma del reconocido James Wan , responsable de sagas como El conjuro e Insidious, esta docuserie combina relatos paranormales reales con recreaciones visualmente impactantes. El resultado es un híbrido inquietante donde lo que asusta no son los fantasmas, sino la posibilidad de que las historias sean verdad.

Compuesta por cinco episodios, Verdaderamente aterrador (título original True Haunting) reúne dos historias principales: Eerie Hall y Esta casa me asesinó. Ambas giran en torno a personas comunes que aseguran haber vivido fenómenos paranormales que transformaron sus vidas . En Eerie Hall, dirigida por Neil Rawles, una familia intenta sobrevivir a los sucesos que invaden su hogar, mientras que en Esta casa me asesinó, bajo la dirección de Luke Watson, se reconstruye un caso que mezcla posesión, violencia y memoria reprimida.

Los actores Wyatt Dorion y Liz Rockwell Chartrand se ponen en la piel de quienes atravesaron estas experiencias, pero son los testimonios reales los que marcan la diferencia. A lo largo de la serie, las declaraciones en primera persona se entrelazan con recreaciones que parecen sacadas de una pesadilla, reforzando la tensión sin abusar de efectos visuales.

Detrás del proyecto están las productoras RAW (All3Media) y Atomic Monster, la compañía de James Wan, lo que garantiza una estética cuidada y un tono cinematográfico. El tráiler ya anticipa la mezcla perfecta entre documental e historia de terror, con una fotografía sombría y un montaje que no da respiro.

Con un estreno global el 7 de octubre, Verdaderamente aterrador promete ser uno de los grandes títulos de Netflix en esta temporada. Una producción que combina rigor documental, estética cinematográfica y sustos garantizados. Ideal para los que creen —o quieren creer— que lo inexplicable todavía puede suceder.

