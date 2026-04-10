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Este documental deportivo sobre la muerte de una ciclista está siendo lo más visto de Netflix: cómo se llama

El documental no solo rinde homenaje la joven deportista, sino que profundiza en la compleja trama de celos y persecución que rodeó su fallecimiento.

Últimamente

Últimamente, los documentales en Netflix están ganando protagonismo

El mundo del ciclismo y los amantes de las historias de crímenes reales han encontrado un nuevo punto de convergencia en el catálogo de Netflix. En este abril de 2026, la plataforma ha posicionado entre sus contenidos más vistos a un documental que desentraña uno de los casos más impactantes y dolorosos de los últimos años en el deporte de élite: "The Truth and Tragedy of Moriah Wilson" (La verdad y la tragedia de Moriah Wilson).

La película sigue a una adolescente tímida que crece en el seno de una familia sorda, siendo la única persona oyente. Su vida da un giro inesperado cuando descubre que tiene un talento especial para el canto.
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La producción explora la meteórica carrera de "Mo" Wilson, una de las ciclistas de montaña más prometedoras de su generación, cuya vida fue truncada violentamente en mayo de 2022, días antes de una competencia en Texas. La viralidad de este título en Netflix responde a una tendencia creciente por los relatos que combinan el rigor deportivo con el suspenso del true crime. Conocé los detalles sobre esta historia que está atrapando cada vez a más personas.

Sinopsis de La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson, el nuevo documental de Netflix

The Truth and Tragedy of Moriah Wilson - Netflix

Es un documental de Netflix dirigido por Marina Zenovich que narra la historia de la prometedora ciclista de 25 años asesinada en Texas en 2022. A través de entrevistas exclusivas, grabaciones policiales y testimonios de su círculo íntimo, la obra detalla la investigación que llevó a la captura de Kaitlin Armstrong, la mujer señalada como responsable tras una fuga internacional que mantuvo en vilo a las autoridades durante semanas.

El relato logra un equilibrio delicado entre la crónica policial y el retrato humano, cuestionando cómo un triángulo amoroso terminó destruyendo la vida de una atleta que estaba destinada a hacer historia en el ciclismo mundial.

Tráiler de La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson

Embed - La Verdad Detras De La Tragedia De Moriah Wilson (2026) HD Trailer Oficial Español Latino

Reparto de La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson

  • Moriah "Mo" Wilson: Ciclista profesional de gravel y protagonista de la historia (a través de metraje de archivo y testimonios).
  • Karen Wilson: Madre de Moriah.
  • Eric Wilson: Padre de Moriah.
  • Matt Wilson: Hermano de Moriah.
  • Caitlin Cash: Amiga con la que se alojaba Moriah en Austin.
  • Colin Strickland: Ciclista y figura central en la trama amorosa.
  • Testigos/Investigadores: Incluye a Richard Spitler (APD), entrenadores y amigos cercanos
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