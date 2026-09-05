Este chef se volvió viral y ahora afronta un cambio clave con su seguidores: su historia Una vivencia que comenzó a llamar la atención en redes sociales volvió a ponerse en el centro de la escena. Qué hay detrás de este caso que sorprendió a sus fans y por qué todos están hablando de él. Agregar C5N en









El creador de contenido compartió su experiencia en redes sociales y rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores.

La historia que rápidamente captó la atención en redes.

El protagonista y el particular recorrido que lo llevó a volverse viral.

Qué ocurrió en las últimas horas y por qué generó sorpresa.

Las reacciones de sus seguidores ante la nueva situación.

Todos los detalles de una historia que sigue dando que hablar. Este chef se volvió viral y ahora afronta un cambio clave con su seguidores: Fernando Lucero, conocido en redes como Chef con Triglicéridos, conquistó TikTok con sus recetas y su particular sentido del humor. Te contamos su historia.

Fernando Miguel Lucero Echevarne, conocido popularmente como Chef con Triglicéridos, se convirtió en uno de los cocineros más populares de la app china de videos cortos en Perú. Su carisma, espontaneidad y particular forma de presentar sus recetas lo llevaron a superar los 180.000 seguidores y a conseguir hasta 5 millones de visualizaciones en algunos de sus videos.

El fenómeno que comenzó en las redes sociales también llegó a su vida cotidiana. El chef trabaja en restaurantes de Villa María del Triunfo, donde recibe a seguidores que se acercan para conocerlo, saludarlo y tomarse fotografías con él. Ahora, el cocinero atraviesa un momento de transformación. Después de años de exposición y de haber convertido su apodo en una marca personal, anunció que se prepara para someterse a una cirugía.

Así es la historia viral de Chef con Triglicéridos El particular apodo que convirtió a Fernando Lucero en un personaje viral nació de una situación inesperada. Según contó el propio chef, el nombre surgió después de conocer los resultados de unos exámenes médicos en los que le detectaron triglicéridos elevados.

Tiempo después, una conversación entre amigos alrededor de un plato de arroz chaufa terminó dando origen al video que lo llevaría a la viralidad. La publicación superó los cinco millones de reproducciones y marcó el comienzo de su crecimiento en TikTok. Su éxito no se explica únicamente por sus recetas. La sencillez, el humor y la cercanía con sus seguidores fueron algunos de los elementos que le permitieron construir una comunidad alrededor de su contenido.