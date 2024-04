Estampados y colores fluo: cuáles son las microbikinis que Agostina Spinelli de Gran Hermano puso a la moda en el verano

La ex participante del famoso reality compartió en sus redes sociales algunas fotos en las que se mostró vistiendo trajes de baño que fueron muy elogiados por sus seguidores.

Agostina Spinelli, marcó tendencia con dos diseños de microbikinis que están causando furor en la temporada. La ex participante de Gran Hermano, es una fanática de este tipo de prendas y confirmó cuáles son sus modelos preferidos.La influencer llamó la atención en sus redes sociales con vibrantes estampados florales y audaces neones. De esta manera, demostró su gusto y habilidad para recorrer por las últimas tendencias.

Agostina Spinelli microbikini Instagram

La influencer también exploró la tendencia bicolor con una microbikini en verde neón y detalles negros, una pieza que redefine el audaz contraste de colores. El diseño simple, emparejado con la electricidad del fluor, ofrece una visión moderna de las tendencias actuales, demostrando una vez más su versatilidad en su selección de moda de playa. Este conjunto contó con la diferencia de tener una bombacha ultra cavada.

Agostina Spinelli microbikini verde Instagram

La influencer también se sumó al barbiecore. En su red social se la puede ver con varios trajes de baño de este color. En una de las fotos se mostró con un conjunto de dos piezas fucsia que contó con la particularidad de llevar puesto el corpiño al revés.

Agostina Spinelli microbikini barbiecore Instagram

En cada una de sus publicaciones, la influencer sumó miles de reacciones positivas por parte de sus fans, quienes elogiaron su look y su estilo. Entre la cantidad de "me gusta" y comentarios se puede confirmar que luego de su partida del famoso reality se empieza a consolidar como una influencer que marcará tendencia con sus looks a la vanguardia de la moda.

Sabrina Rojas sorprendió con un look nocturno que combina microbikini con sastrería estampada

Sabrina Rojas publicó una foto vistiendo una microbikini muy audaz con sastrería estampada como parte de su look nocturno. La modelo eligió esta combinación con lencería a la vista y brillos como complemento de un traje pantalón. Esta es una de las tendencias de la temporada, convirtiéndose el corpiño en una de las piezas infaltables en estos outfits. Además, incluyó el material de pedrería como diseño, otro de los protagonistas del año.

La actriz eligió un corpiño de moldería triangular XXS con tiras de strass plateado brillante ubicadas en forma de rombos con una piedra grande en el centro. Esta pieza la combinó con un conjunto de blazer cropped y pantalón de base blanca que contó con ilustraciones referidas a la naturaleza en color negro. Este diseño, que viene marcando tendencia al combinar ropa interior con sastrería, estuvo a cargo de la diseñadora Paz Cornú, a quien la modelo etiquetó en la publicación en su red social.

Sabrina Rojas microbikini instagram

La publicación fue un éxito, con miles de sus seguidores dejando sus "me gusta" y comentarios elogiando su estilo y carisma. La modelo nuevamente marcó tendencia y confirma su lugar como referencia fashionista de nuestro país. Atenta a la moda, no dejó pasar la oportunidad de sumar su look a los de numerosas famosas que vienen eligiendo esta combinación para salir de noche.