Para todos los gustos: la colección de microbikinis de Agostina Spinelli de Gran Hermano que son ideales para la pileta

Agostina Spinelli microbikini Instagram

En otra de las fotos, se la pudo ver sumándose a la moda del animal print, el cual combinó con maestría un conjunto fucsia con detalles de leopardo. Además, le sumó breteles y volantes amarillos. Esta elección reflejó su gusto y habilidad para fusionar estampados con colores vibrantes y patrones llamativos. Sentada en una reposera y tomando mate, posó con un conjunto con un similar diseño al anterior.

Agostina Spinelli microbikini Instagram

La influencer también exploró la tendencia bicolor con una microbikini en verde neón y detalles negros, una pieza que redefine el audaz contraste de colores. La simplicidad del diseño, emparejado con la electricidad del neón, ofrece una visión moderna de las tendencias actuales, probando una vez más la versatilidad en su selección de moda de playa. Este conjunto contó con la diferencia de tener una bombacha ultra cavada.

Agostina Spinelli microbikini verde Instagram

En su perfil de Instagram, también tuvieron lugar las microbikinis mixtas, al mostrarse con un conjunto de dos piezas en rosa y negro. Además, le sumó una gorra rosa, para terminar de dar muestra de la combinación de su look.

Agostina Spinelli microbikini Instagram

El total black que sumó tanta adhesión en la temporada en numerosas famosas también formó parte de su repertorio. En una de las fotos se la pudo ver toda de negro, desde una bandana en el pelo hasta en el diseño de su microbikini. El conjunto contó con un corpiño triangular con tiras que se entrecruzan en la zona del abdomen y bombacha colaless ultracavada con tiras de ajuste a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño.

Agostina Spinelli microbikini negra Instagram

La influencer también se sumó a la moda del rosa al vestir varios trajes de baño de este color. En una de las fotos se la pudo ver con un conjunto de dos piezas fucsia que contó con la particularidad de llevar puesto el corpiño al revés.

Agostina Spinelli microbikini barbiecore Instagram

Al borde de la pileta, posó con un look propio de la tendencia Barbiecore en rosa pastel, al que le sumó un sombrero piluso total black.

Agostina Spinelli microbikini rosa Instagram

Entre sus publicaciones, las reacciones de sus seguidores van desde el asombro hasta la admiración, con comentarios y 'me gusta' que reflejan la positiva recepción de sus looks. Agostina Spinelli demostró estar a la vanguardia de la moda y dejó en claro su habilidad para lucir los mejores conjuntos del momento, los cuales seguramente volverán a tener presencia luego de su salida de la casa de "Gran Hermano".

A puro estampado: cómo es la colección de microbikinis de Catalina Gorostidi de Gran Hermano

Catalina Gorostidi, destacada por su participación en Gran Hermano, es una fanática de las microbikinis y en esta nota repasamos sus mejores conjuntos. En su perfil dejó en evidencia su fascinación por este estilo frente a sus 419 mil seguidores. La joven pediatra comparte con entusiasmo su extensa colección de trajes de baño, dejando entrever su predilección por diseños colaless y estampados variados.

En una de sus publicaciones más recientes, posó ante el espejo luciendo una microbikini con un diseño asimétrico multicolor. Este conjunto, ideal para los días soleados, incluye un corpiño con molde triangular con frunce debajo del busto y una bombacha colaless, ajustable mediante lazos a los lados, que resalta su gusto por las tendencias más atrevidas de la moda playera.

Catalina Gorostidi Microbikini Instagram

Otra imagen muestra a la influencer recostada, destacando el corpiño de un traje de baño bicolor, perfectamente en línea con la temporada 2024. Este diseño combina tonos azul y verde, con una arandela distintiva en el centro, añadiendo un toque especial a este clásico de la moda de playa.

Catalina Gorostidi Microbikini Instagram

Desde la tranquilidad de la pileta, la participante del famoso reality optó por una microbikini en un vibrante tono naranja, captando la esencia del verano. La parte superior, de estilo cerrado y deportivo, contrasta con una bombacha extremadamente pequeña y ajustable, demostrando su habilidad para combinar comodidad y estilo.

Catalina Gorostidi microbikini Instagram

En otro momento de relax, se decantó por un conjunto en suaves tonos de rosa y violeta, adornado con estampas florales. El delicado diseño del corpiño de molde triangular y la colaless de tiro alto, ajustada a los costados, refleja su preferencia por los detalles delicados en sus elecciones de moda.

Catalina Gorostidi microbikini Instagram

Finalmente, desde el confort de su living, mostró una microbikini con un alegre estampado floral, repleto de colores y líneas. Fiel a su estilo, seleccionó un corpiño triangular y una bombacha colaless, manteniendo una coherencia con el resto de su colección y subrayando su gusto por los diseños vibrantes y llenos de vida.

Catalina Gorostidi microbikini Instagram

Las publicaciones de Catalina Gorostidi en Instagram generaron miles de "me gusta" y una cascada de elogios y felicitaciones tanto por sus looks como por su reciente reintegración a Gran Hermano. A través de sus elecciones de moda y las reflexiones que comparte, la pediatra no solo muestra su estilo personal, sino que también establece un vínculo cercano con sus fans, inspirando a sus seguidores con cada uno de sus looks.