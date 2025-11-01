IR A
Esta serie danesa combina acción con suspenso e intriga y está entre lo más visto de Netflix: cuál es

Una apuesta ideal para los amantes del espionaje contemporáneo, el suspenso político y las historias que muestran que, a veces, el enemigo más peligroso está dentro de uno mismo.

Esta serie danesa combina acción con suspenso e intriga y está entre lo más visto de Netflix: se posicionó rápidamente y es una de las propuestas más reproducidas gracias a su combinación de acción precisa, trama inteligente y una técnica impecable.

Dirigida por Kasper Barfoed, conocido por su estilo visual pulido y su habilidad para mantener la tensión narrativa, la producción representa un nuevo paso en la consolidación de Dinamarca como potencia del thriller europeo.

Uno de los puntos más destacados del guion es su cuidado apartado visual. Filmada en Copenhague, Berlín y Praga, la narrativa aprovecha las locaciones urbanas con maestría: calles lluviosas, oficinas minimalistas, y paisajes gélidos que refuerzan la sensación de aislamiento y peligro constante. La fotografía, a cargo de Rasmus Videbæk, juega con tonos azulados y luces frías que evocan la soledad del espionaje moderno. Además, las escenas de acción están rodadas con realismo: nada de acrobacias imposibles ni efectos excesivos. Cada persecución, tiroteo o enfrentamiento cuerpo a cuerpo está filmado con cámara en mano y montaje seco, lo que potencia la tensión y el sentido de inmediatez.

La agente encubierta

Sinopsis de La agente encubierta, la serie estreno de Netflix

La historia sigue a Eva Holm (Birgitte Hjort Sørensen), una agente de inteligencia que, tras años infiltrada en una red criminal internacional, se ve envuelta en una operación que amenaza con destruir no solo su carrera, sino también su vida personal. La serie logra captar desde el primer episodio la fragilidad psicológica de la protagonista: una mujer atrapada entre la lealtad y la culpa, que debe tomar decisiones imposibles para sobrevivir.

Tráiler de La agente encubierta

Embed - LA AGENTE ENCUBIERTA | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 27 Octubre/25 - NETFLIX

Reparto de La agente encubierta

  • Birgitte Hjort Sørensen como Emma: es la protagonista de la historia. Una agente de inteligencia danesa que se infiltra en una red criminal internacional mientras intenta equilibrar su vida familiar. Su interpretación logra transmitir la tensión constante entre deber y vulnerabilidad.
  • Ulrich Thomsen como Lars: un veterano agente con métodos poco convencionales. Se convierte en el mentor —y a veces rival— de Emma, aportando complejidad y moral ambigua a la trama.
  • Lars Brygmann como Henrik: un alto funcionario del servicio de inteligencia. Su personaje introduce el conflicto interno del sistema: ¿hasta dónde se puede llegar para proteger al país?.
  • Esben Smed como Jonas Joven hacker reclutado por la agencia. Su talento tecnológico contrasta con su falta de experiencia en el terreno, generando varios giros inesperados.
  • Dar Salim como Karim Antagonista principal. Carismático y peligroso, lidera una red criminal con motivaciones políticas y personales que desafían al gobierno danés.
  • Johanne Louise Schmidt como SofieColega y amiga de Emma dentro del equipo de inteligencia. Representa la lealtad, pero también la tensión entre la ética y la obediencia.
