Una película argentina se ubicó rápidamente entre las más vistas de Netflix: cuál es y de qué trata

La plataforma de streaming sumó a la grilla un relato basado en el caso real de Natalia Kohen. La trama explora el conflicto familiar y la lucha por el patrimonio de una mujer declarada insana. Grandes actuaciones y una historia bien contada que está entre las más vistas.

Marilú Marini

Marilú Marini, Daniel Hendler y Carla Peterson son los protagonistas de una película de las más vistas en Netflix. 

Instagram - Redes Sociales

La película argentina 27 noches se consolidó rápidamente entre los títulos más populares de Netflix en el país. El filme cuenta con la dirección de Daniel Hendler y un elenco de figuras consagradas que dan vida a un relato basado en hechos reales. La trama se centra en la experiencia de Natalia Kohen, una artista plástica mendocina que atravesó una internación psiquiátrica contra su voluntad en 2005.

El reparto principal reúne a Carla Peterson, Marilú Marini y Paula Grinszpan, junto al propio Hendler, quien además de dirigir interpreta uno de los roles centrales. La narrativa aborda los vínculos familiares y las decisiones institucionales que marcaron la vida de la protagonista. Este éxito de audiencia confirma el interés del público por las propuestas nacionales, que logran trascender las fronteras a través del streaming.

Marilú Marini, protagonista en 27 noches

La historia reconstruye el proceso de internación desde una mirada íntima y evita las exageraciones dramáticas. Marilú Marini encarna a una figura de gran peso emocional dentro del relato, mientras que Carla Peterson y Paula Grinszpan interpretan a las hijas de la mujer, personajes clave para comprender el entorno y las tensiones que rodearon el caso. El guion logra un equilibrio que permite al espectador dimensionar la faceta humana de este conflicto judicial.

Carla Peterson y Paula Ginszpan en 27 noches, dirigida y coprotagonizada por Daniel Hendler (1)

27 noches: una trama que atrapa al espectador de Netflix y la ubica entre las más vistas

Desde su estreno, la producción se ubicó en lo más alto del ranking de la plataforma gracias a una combinación de talento actoral y sensibilidad narrativa. El interés por 27 noches reside en la fuerza de la historia real, la cual en su momento conmovió a la opinión pública por las dudas sobre la salud mental de Kohen y los intereses económicos detrás de su encierro.

Daniel Hendler y Marilú Marini, comparten protagonismo en 27 noches

La película no solo ofrece entretenimiento, sino que abre un debate sobre la autonomía de las personas mayores y el manejo de las grandes fortunas. Con este logro, las producciones nacionales continúan su expansión en los catálogos on demand y ratifican su relevancia en la era digital.

