Una película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix por relatar una aventura animada producida por DreamWorks Animation y Pearl Studio, ¿de cuál se trata?
La cinta que conquista a grandes y chicos recibió elogios por su calidez visual y su mensaje familiar.
La recepción del film fue mayormente positiva, aunque con algunos matices entre la crítica especializada y la audiencia. En Rotten Tomatoes, la historia obtuvo un 80 % de reseñas favorables sobre un total de 153 críticas, con una calificación promedio de 6.68/10, mientras que en Metacritic alcanzó un 61/100, lo que la ubica dentro de la categoría de “generalmente favorable”. El público, por su parte, respondió de manera entusiasta, otorgándole una puntuación A en CinemaScore y 4 de 5 estrellas en PostTrak.
Algunos críticos destacaron la calidez y el encanto visual del guion. Glenn Kenny, de The New York Times, lo describió como una “historia excepcionalmente amigable con una animación destacada”, y desde The Independent le dieron 3/5 estrellas, valorando especialmente el protagonismo femenino. Empire coincidió con esa valoración, resaltando el ambiente cultural bien integrado, aunque sin considerarlo un trabajo revolucionario.
Una adolescente aventurera y sus amigos inician una travesía desde Shanghái hasta el Himalaya para reunir a un Yeti con su familia, escapando de un poderoso empresario que busca capturarlo.