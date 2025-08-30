Esta película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix: de cuál se trata La cinta que conquista a grandes y chicos recibió elogios por su calidez visual y su mensaje familiar.







Una película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix. Freepik

Una película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix por relatar una aventura animada producida por DreamWorks Animation y Pearl Studio, ¿de cuál se trata?

La recepción del film fue mayormente positiva, aunque con algunos matices entre la crítica especializada y la audiencia. En Rotten Tomatoes, la historia obtuvo un 80 % de reseñas favorables sobre un total de 153 críticas, con una calificación promedio de 6.68/10, mientras que en Metacritic alcanzó un 61/100, lo que la ubica dentro de la categoría de “generalmente favorable”. El público, por su parte, respondió de manera entusiasta, otorgándole una puntuación A en CinemaScore y 4 de 5 estrellas en PostTrak.

Algunos críticos destacaron la calidez y el encanto visual del guion. Glenn Kenny, de The New York Times, lo describió como una “historia excepcionalmente amigable con una animación destacada”, y desde The Independent le dieron 3/5 estrellas, valorando especialmente el protagonismo femenino. Empire coincidió con esa valoración, resaltando el ambiente cultural bien integrado, aunque sin considerarlo un trabajo revolucionario.

Sinopsis de Un amigo abominable, la película furor en Netflix Una adolescente aventurera y sus amigos inician una travesía desde Shanghái hasta el Himalaya para reunir a un Yeti con su familia, escapando de un poderoso empresario que busca capturarlo.

Un amigo abominable Tráiler de Un amigo abominable Embed - UN AMIGO ABOMINABLE | Tráiler en español (HD) Reparto de Un amigo abominable Yi – Voz en inglés: Chloe Bennet; en español latino: Ana Karen “Karen Polinesia” Velázquez

Jin – Voz: Tenzing Norgay Trainor; en español latino: Memo Aponte

Peng – Voz: Albert Tsai; en español latino: Oliver Díaz

Burnish (el empresario antagonista) – Eddie Izzard; en español latino: Arturo Mercado

Dra. Zara – Sarah Paulson; doblaje: Verónica Toussaint

Nai Nai (abuela de Yi) – Tsai Chin; doblaje: Diana Santos

Mei (madre de Yi) – Michelle Wong; doblaje: Cristina Hernández