Esta película de terror del 2018 llegó a Netflix y está otra vez entre lo más visto: fue furor en cines

Fue furor en su estreno y ahora repite el éxito en el streaming, confirmando que el interés por las historias cargadas de suspenso y sustos sigue vigente.

Llegó a Netflix un film de terror que no te dejará dormir. 

Llegó a Netflix un film de terror que no te dejará dormir. 

Las plataformas de streaming suelen reavivar el interés por producciones que, en su momento, dejaron una huella en los cines. Es el caso de una película de terror estrenada en 2018 que, tras su llegada a Netflix, volvió a captar la atención del público y se metió rápidamente entre lo más visto.

El fenómeno demuestra cómo ciertos títulos logran renovar su vigencia cuando pasan al catálogo digital, encontrando tanto a quienes la disfrutaron en pantalla grande como a nuevas audiencias que la descubren por primera vez. Este es el caso de La Monja, película que desde su estreno en la N roja no deja de acumular reproducciones.

Sinopsis de La Monja, la terrorífica película que ahora está en Netflix

La Monja es la última entrega de El Conjuro
La Monja es la última entrega de El Conjuro

Una monja se suicida en una abadía rumana y el Vaticano envía a un sacerdote y una novicia a investigar lo sucedido. Lo que ambos encuentran allí es un secreto perverso que los enfrentará cara a cara con el mal en su esencia más pura.

Tráiler de La Monja

Reparto de La Monja

  • Taissa Farmiga: como la Hermana Irene.
  • Demián Bichir: como el Padre Burke.
  • Jonas Bloquet: como Maurice "Frenchie" Theriault.
  • Bonnie Aarons: como el demonio Valak.
  • Ingrid Bisu: como la Hermana Oana.
