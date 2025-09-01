IR A
Está en Netflix y es una película imperdible con muchos secretos oscuros

Un remake del clásico literario de Daphne du Maurier que mezcla romance, misterio y tensión psicológica en una producción visualmente impactante.

Quedarse en casa con una buena película es uno de esos planes que nunca fallan. Y cuando se trata de una historia con romance, tensión y un aire inquietante que nunca se disipa, la elección se vuelve todavía más tentadora. En Netflix hay una propuesta que cumple con todo eso y que, aunque algunos la consideran polémica en comparación con su antecesora, sigue siendo un título ideal para engancharse un fin de semana.

Se trata de “Rebeca” (2020), la más reciente adaptación de la famosa novela escrita por Daphne du Maurier en 1938. El film lleva la firma del director Ben Wheatley, quien buscó darle un aire más contemporáneo a un relato marcado por las sombras del pasado, los secretos familiares y las obsesiones que no terminan de morir. La apuesta es clara: un despliegue visual elegante y una atmósfera cargada de misterio gótico.

El atractivo de esta película también radica en su elenco. Lily James interpreta a la protagonista, una joven inexperta que debe enfrentarse a un mundo que no entiende del todo, mientras que Armie Hammer se pone en la piel del aristócrata Maxim de Winter. A ellos se suma la siempre magnética Kristin Scott Thomas, en el rol de la señora Danvers, la implacable ama de llaves que representa la sombra más perturbadora de toda la trama.

Rebeca Netflix

Netflix: sinopsis de Rebeca

La historia comienza con la joven protagonista conociendo a Maxim de Winter durante un viaje, iniciando un romance tan veloz como inesperado. Tras casarse, ambos se mudan a Manderley, la imponente mansión de la familia en la costa de Cornualles. Pero lo que parecía un cuento de hadas se convierte en un desafío psicológico: la presencia de Rebeca, la difunta primera esposa, sigue impregnando cada rincón de la casa.

La nueva señora de Winter intenta adaptarse a su vida en un ambiente hostil, dominado por la memoria de Rebeca y la manipulación de la señora Danvers. Los objetos, las miradas y hasta los silencios parecen recordarle que su lugar en la mansión nunca estará del todo asegurado. Entre secretos ocultos y apariencias engañosas, la joven esposa deberá enfrentarse no solo a los fantasmas del pasado, sino también a las grietas del presente.

rebecca-pelicula-netflix

El film, con guion de Jane Goldman, Joe Shrapnel y Anna Waterhouse, se anima a reinterpretar la obra original, manteniendo la esencia del misterio gótico, pero con un tono más glamoroso y visualmente estilizado. La música compuesta por Clint Mansell y la fotografía de Laurie Rose refuerzan la sensación de inquietud, jugando con luces, sombras y paisajes que son casi un personaje más.

Aunque para algunos críticos la versión de 1940 dirigida por Alfred Hitchcock sigue siendo insuperable, esta nueva entrega busca atraer a un público que se engancha con historias de suspenso psicológico, amores imposibles y escenarios majestuosos. Y lo logra: en tiempos donde abundan propuestas livianas, “Rebeca” aparece como una película con más de un secreto oscuro por descubrir.

Tráiler de Rebeca

Embed

Reparto de Rebeca

  • Lily James como la segunda Sra. de Winter.
  • Armie Hammer como Maxim de Winter.
  • Kristin Scott Thomas como la Sra. Danvers.
  • Keeley Hawes como Beatrice Lacy.
  • Ann Dowd como la señora Van Hopper.
  • Sam Riley como Jack Favell.
  • Tom Goodman-Hill como Frank Crawley.
