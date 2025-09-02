Está en Netflix, es un drama turco y muchos se sienten identificados con su trama Una película de Turquía que toca temas de culpa, perdón y segundas oportunidades se volvió furor en la plataforma de streaming por su historia cercana y emotiva.







Tras salir de la prisión por un crimen que no cometió, un hombre se reconectará con su familia a través de su pequeña sobrina.

La llegada de producciones turcas a plataformas como Netflix ya no sorprende, pero cada tanto aparece una película que logra marcar la diferencia. Ese es el caso de Un hombre abandonado, un drama que conquistó a la audiencia por su manera de mostrar dilemas familiares y heridas del pasado.

Con apenas 90 minutos de duración, la película tiene la capacidad de condensar temas complejos como la culpa, el perdón y las segundas oportunidades en una narración directa y sin vueltas. Desde que se sumó al catálogo, escaló al primer puesto entre las más vistas y generó buena repercusión.

hombre abandonado Netflix: sinopsis de Un hombre abandonado La trama de Un hombre abandonado sigue a Baran, un hombre que, para proteger a su hermano, decide asumir la culpa de un crimen que no cometió. Esa decisión lo lleva a pasar 15 años en prisión, aislado de todo lo que conocía. Al recuperar la libertad, no sólo arrastra el peso de lo vivido, sino también un resentimiento profundo hacia su familia, a quienes considera responsables de haberlo dejado solo.

Su idea inicial es cortar todo contacto y empezar de cero. Pero la vida le pone otra prueba: una tragedia lo obliga a hacerse cargo de su sobrina Lydia, una niña inocente que no tuvo nada que ver con el conflicto del pasado. Ese vínculo inesperado abre una grieta en su muro de rencor y se convierte en el corazón de la película.

La construcción del personaje de Baran es clave para entender el impacto de la historia. No se trata de un héroe perfecto, sino de alguien atravesado por la bronca, la desconfianza y la dificultad de aceptar que todavía puede construir afecto. El contraste entre su dureza y la mirada limpia de la niña genera momentos de gran ternura, sin caer en golpes bajos.

un hombre abandonado 2 Tráiler de Un hombre abandonado Embed Reparto de Un hombre abandonado Mert Ramazan Demir (Baran)

Rahimcan Kapkap (Esat)

Ada Erma (Lydia)

Edip Tepeli (Fatih)

Ercan Kesal (Mesut)

Burcu Cavrar (Arzu)