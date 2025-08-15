Está en Netflix, es atrapante y mezcla apuestas psicológicas y relaciones peligrosas Con un elenco encabezado por Mark Wahlberg y Brie Larson, esta historia de la plataforma de streaming genera tensión de principio a fin. La elección ideal para el próximo fin de semana.







Combina dilemas morales, tensión psicológica y el mundo subterráneo de las apuestas ilegales. Netflix

Netflix incorporó a su catálogo una producción cinematográfica que está generando gran expectativa entre los fanáticos del thriller psicológico. La plataforma agregó El apostador, un drama con alto contenido de tensión en los juegos de azar con relaciones que cruzan límites peligrosos.

El apostador, un thriller psicológico dirigido por Rupert Wyatt (reconocido por El planeta de los simios), se presenta con un excelente reparto encabezado por Mark Wahlberg y Brie Larson. Esta película desarrolla un relato complejo que explora la adicción al juego y sus consecuencias devastadoras, ofreciendo a los espectadores una experiencia cinematográfica cargada de suspenso, especialmente considerando que se trata de una nueva versión del clásico de 1974.

Según las primeras reacciones de los usuarios y la interacción en plataformas digitales, desde Netflix destacan que esta producción llama la atención del público desde el primer momento y la mantiene a lo largo de la historia, gracias a un planteo que combina dilemas morales, tensión psicológica y el mundo subterráneo de las apuestas ilegales.

El apostador Netflix Netflix: sinopsis de El apostador La película El apostador presenta la historia de Jim Bennett, un respetado profesor universitario de literatura que oculta una fuerte adicción al juego que amenaza con destruir su vida. Su obsesión por las apuestas de alto riesgo lo lleva a acumular deudas millonarias con prestamistas y organizaciones criminales, colocándolo en una situación desesperante donde su propia supervivencia está en juego.

Cuando los acreedores le otorgan un ultimátum de siete días para saldar sus compromisos financieros, Bennett se ve forzado a adentrarse en un laberinto de decisiones moralmente cuestionables. La desesperación lo lleva a involucrar a personas de su entorno, incluyendo a una prometedora estudiante, en esquemas complejos que pueden definir su futuro.

El apostador Netflix Tráiler de El apostador Embed - El Jugador - Tráiler oficial (HD) Reparto de El apostador El elenco de El apostador está conformado por un grupo de destacados actores que dan vida a esta intensa historia de adicción y supervivencia: Mark Wahlberg como Jim Bennett

Brie Larson como Amy

Jessica Lange como Roberta

John Goodman como Frank

Michael Kenneth Williams

George Kennedy