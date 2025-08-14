IR A
Está en Netflix, dura menos de una hora y media y es perfecta para ver en pareja

Esta propuesta de la plataforma de streaming incluye un buen tratamiento del romance, puntos altos en la música y expone al detalle un pintoresco escenario irlandés.

Netflix

Netflix cuenta en su catálogo con una propuesta cinematográfica que continúa conquistando a los fanáticos de las comedias románticas. Se trata de Encontrando un destino, una producción estadounidense que desde su incorporación se mantiene como una de las principales opciones para disfrutar en compañía. Este contenido generó múltiples reacciones positivas entre los suscriptores y reconfirmó el liderazgo de la plataforma en contenido romántico de calidad.

La producción de Netflix llega a la plataforma de streaming este 14 de agosto.
Cómo es En el barro, la serie de Netflix centrada en el universo de El Marginal

Encontrando un destino, una emotiva comedia romántica bajo la dirección de Brian Baugh, cuenta con un elenco destacado que incluye a la legendaria Vanessa Redgrave y Rose Reid. Esta película desarrolla un relato cautivador sobre el amor y los sueños artísticos, dejando a los espectadores con una muy buena experiencia cinematográfica, especialmente considerando que está basada en la exitosa novela "Here You'll Find Me" de Jenny B. Jones.

Esta propuesta incluye un buen tratamiento del romance, puntos altos en la música y expone al detalle un pintoresco escenario irlandés. Todos estos condimentos se mezclan para llamar la atención de los seguidores de este género en la plataforma.

Encontrando un destino

Netflix: sinopsis de Encontrando un destino

La película Encontrando un destino cuenta la travesía de Finley, una joven violinista con grandes aspiraciones artísticas que decide emprender un viaje académico a Irlanda como parte de su formación musical. En tierras irlandesas, el destino la pone en el camino de Beckett, un reconocido actor cinematográfico cuyo carisma y personalidad despiertan en ella sentimientos inesperados.

Mientras ambos protagonistas profundizan su conexión, se enfrentan a desafíos que pondrán a prueba la solidez de su vínculo emergente. La limitada duración del intercambio estudiantil de seis meses y la compleja vida profesional de Beckett se convierten en obstáculos que deberán sortear para determinar si su historia de amor puede trascender las circunstancias adversas que los rodean.

Encontrando un destino

Tráiler de Encontrando un destino

Embed - Finding You Official Trailer | Now Playing

Reparto de Encontrando un destino

  • Rose Reid como Finley Sinclair
  • Jedidiah Goodacre como Beckett Rush
  • Katherine McNamara como Taylor Risdale
  • Patrick Bergin como Seamus
  • Saoirse-Monica Jackson como Emma Callaghan
  • Judith Hoag como Jennifer Sinclair
  • Tom Everett Scott como Montgomery Rush
  • Vanessa Redgrave como Cathleen Sweeney
