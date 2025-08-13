Cigüeñas, la historia que no te contaron es la película que volvió a ser tendencia en Netflix: de qué se trata

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y causan furor en cuestión de minutos. Asimismo, en los últimos meses han aumentado notoriamente los suscriptores y usuarios que la convierten en la más consumida en el mundo entero.
Ahora, se encuentra en la gran N roja, una película familiar, se trata de Cigüeñas: La historia que no te contaron, un entretenimiento ideal para disfrutar desde la comodidad de tu casa en familia o con amigos, apta para todo público. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana de la niñez en agosto de 2025.
Sinopsis de Cigüeñas: la historia que no te contaron, la película ideal para toda la familia que está en Netflix
Las cigüeñas entregan los bebés... o al menos solían hacerlo. Ahora son entregados a través del gigante mundial de internet Cornerstore. Junior, la mejor cigüeña repartidora de la empresa, está por ser promovido cuando por accidente activa la fábrica de bebés, produciendo una adorable y saludable bebé que no está autorizada.
Desesperado por entregar el paquete y evitar problemas antes de que su jefe se entere, Junior junto con su amiga Tulip, la única humana en Montaña Cigüeña, corren para hacer su primera entrega de bebés - en un viaje salvaje y revelador que podría restaurar la verdadera misión de las cigüeñas en el mundo así como hacer a una familia feliz.
Tráiler de Cigüeñas: La historia que no te contaron
Reparto de Cigüeñas: La historia que no te contaron
Los personajes principales de esta superproducción infantil son los siguientes: