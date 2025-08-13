Cigüeñas, la historia que no te contaron es la película que volvió a ser tendencia en Netflix: de qué se trata La producción animada, dedicada al cine familiar, está escrita y dirigida por Nicholas Stoller y Doug Sweetland.







Un film familiar llegó a Netflix en agosto 2025.

Ahora, se encuentra en la gran N roja, una película familiar, se trata de Cigüeñas: La historia que no te contaron, un entretenimiento ideal para disfrutar desde la comodidad de tu casa en familia o con amigos, apta para todo público. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana de la niñez en agosto de 2025.

Sinopsis de Cigüeñas: la historia que no te contaron, la película ideal para toda la familia que está en Netflix Las cigüeñas entregan los bebés... o al menos solían hacerlo. Ahora son entregados a través del gigante mundial de internet Cornerstore. Junior, la mejor cigüeña repartidora de la empresa, está por ser promovido cuando por accidente activa la fábrica de bebés, produciendo una adorable y saludable bebé que no está autorizada.

Desesperado por entregar el paquete y evitar problemas antes de que su jefe se entere, Junior junto con su amiga Tulip, la única humana en Montaña Cigüeña, corren para hacer su primera entrega de bebés - en un viaje salvaje y revelador que podría restaurar la verdadera misión de las cigüeñas en el mundo así como hacer a una familia feliz.

Reparto de Cigüeñas: La historia que no te contaron Los personajes principales de esta superproducción infantil son los siguientes:

Tulip como Katie Crown

como Katie Crown Paloma Toady como Stephen Kramer Glickman

como Stephen Kramer Glickman Sarah Gardner como Jennifer Aniston

como Jennifer Aniston Junior como Andy Samberg

como Andy Samberg Nate Gardner como Anton Starkman

como Anton Starkman Henry Gardner como Ty Burrell cigueñas