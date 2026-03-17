Evangelina Anderson se sinceró sobre su ruptura con Demichelis: "Se me cayó el mundo encima"

Evangelina Anderson detalló los últimos momentos de su relación con Martín Demichelis.
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Evangelina Anderson brindó fuertes declaraciones sobre su separación de Martín Demichelis. La mediática mostró su faceta reflexiva para explicar el proceso personal que transitó y confesó que decidió terminar el vínculo tras descubrir situaciones que desconocía por completo.
En el streaming de Martín Cirio, la modelo fue al grano y confirmó que la pasó mal. "Cuando me separé, se me cayó el mundo encima. Fue una decisión que tomé yo, pero que, bueno… ¿Cómo explicarte? Es como que yo creo mucho en Dios, y en el universo, y en las energías y todo eso", relató Anderson.
La fe ocupó un lugar central en esos días en los que no la pasó nada bien. Sin embargo, reconoció que hubo un cambio en su presente sentimental y aseguró que logró deshacerse del peso de su relación con el exfutbolista. "Yo lo que sentí fue que Dios me sacó la venda de los ojos, y yo con esa venda me até el pelo, y ahora me veo más linda, y menos ciega", sentenció con firmeza.
Ante la crisis de la ruptura, Anderson reconoció que intentó mantener una actitud positiva a pesar de la angustia. "Yo pensaba que hay cosas peores. Lo primero que pensé es: 'Tengo mi familia sana, viva'. Pensás cosas positivas porque son momentos duros", afirmó la exparticipante de Masterchef Celebrity.
"Cuando estaba mal, me refugiaba en mis hijos", concluyó la mediática, y ratificó que la prioridad siempre fue el bienestar de Bastian, Lola y Emma. La orgullosa madre cerró la charla con el influencer y dejó claro que intenta reconstruir su camino lejos del actual director técnico del Mallorca FC.
El motivo por el cual Ian Lucas rechazó a la modelo
El influencer Ian Lucas se refirió al inconcluso amorío con Evangelina Anderson y aclaró las razones por las cuales la relación fracasó. El joven explicó que las diferencias de edad y de etapas en las que cada uno se encuentra impidieron que el romance llegara a buen puerto entre ambos.
"Nos veíamos. No me enamoré porque no lo veía viable, por la diferencia de vida, de etapas, de edad, todo", expresó el creador de contenido. Además, el joven decidió cortar todo contacto virtual con la modelo. "Si después me hacés quedar como un boludo, bueno", lanzó visiblemente molesto.