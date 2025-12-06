Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.250.000 pesos a 30 días en diciembre 2025 La comparación de tasas permite estimar la ganancia real a corto plazo. Las opciones digitales mantienen mejores resultados frente a la inflación prevista. Por + Seguir en







Las entidades compiten con propuestas propias .

El cálculo del rendimiento muestra cuánto puede obtener un ahorrista al colocar $1.250.000 durante 30 días.

Las entidades aplican tasas distintas según la vía de contratación, lo que modifica de forma directa la ganancia final.

La reducción de regulaciones del Banco Central generó una mayor dispersión en los intereses ofrecidos.

La comparación con la inflación proyectada permite evaluar si el retorno real sigue siendo favorable. La posibilidad de obtener un rendimiento previsible vuelve a ubicar a los plazos fijos entre las alternativas más consultadas por quienes buscan proteger sus ahorros. Las tasas, definidas de manera independiente por cada banco, marcan diferencias importantes en los intereses generados a corto plazo.

Desde que el Banco Central dejó sin efecto la tasa mínima obligatoria, las entidades compiten con propuestas propias que se ajustan a sus estrategias y a la demanda de los clientes. Este escenario impulsó a los bancos a darle prioridad a sus vías electrónicas para ofrecer porcentajes más altos, mientras que las entidades tradicionales por medio de sus sucursales recurren a tasas moderadas, generando un abanico amplio de opciones.

Conocer la tasa nominal anual, la tasa efectiva anual y el monto que efectivamente queda acreditado después de 30 días ayuda a determinar si la inversión mantiene su valor frente a la evolución de precios y si conviene usar canales presenciales o digitales.

Dinero1 Cuánto ganas por depositar $1.250.000 en un plazo fijo según el banco Las entidades aplican valores diferentes según la modalidad de contratación. En operaciones presenciales, un depósito de $1.250.000 a 30 días genera intereses por $21.061,64, lo que deja un total de $1.271.061,64 al vencimiento. En este caso, la tasa nominal anual es del 20,50% y la tasa efectiva anual alcanza el 22,54%.

Cuando la inversión se realiza por medios electrónicos, el rendimiento mejora. Con una TNA del 24,50% y una TEA del 27,45%, los intereses ascienden a $25.171,23, permitiendo llegar a un monto final de $1.275.171,23 después de los primeros 30 días. Esta diferencia refleja la tendencia de los bancos a incentivar el uso de plataformas digitales, donde suelen ofrecer porcentajes más favorables.

Plazos fijos Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Las proyecciones del mercado anticipan una inflación mensual cercana al 2% para noviembre de 2025, lo que mantiene a los plazos fijos dentro de un rendimiento real positivo en varios casos. Las tasas más altas superan por bastante ese nivel, lo que permite que la inversión siga conservando poder adquisitivo. Para sostener ese resultado en el tiempo, los especialistas recomiendan renovar cada mes tanto el capital como los intereses.