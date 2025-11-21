Tras tres años en pareja: así fue la separación de Tim Burton y Monica Bellucci Ambos anunciaron el cierre de su relación tras casi tres años juntos. Lo hicieron mediante un mensaje conjunto que destacó respeto y afecto mutuo.







La relación entre Tim Burton y Monica Bellucci llegó a su fin tras casi tres años de pareja.

La separación se comunicó mediante un mensaje conjunto en el que remarcaron respeto y afecto mutuo.

La pareja había mostrado escasas apariciones públicas y mantuvo siempre un perfil reservado.

Su historia en común incluyó encuentros profesionales, presentaciones en festivales y una relación que nació durante un rodaje. Tim Burton y Monica Bellucci pusieron fin a su vínculo sentimental luego de casi tres años juntos. La noticia fue confirmada por ambos a través de un comunicado breve en el que destacaron que la decisión se tomó desde el respeto y el cariño, en sintonía con el perfil reservado que siempre caracterizó a la pareja.

Si bien tuvieron pocas apariciones públicas, la separación sorprendió debido a que en los últimos meses se los había visto compartiendo eventos cinematográficos. De hecho, varias de sus presentaciones recientes parecían mostrar cierta cercanía y buena relación.

monica bellucci tim burton Vanity Fair Cómo confirmaron su separación Monica Bellucci y Tim Burton El fin de la relación se comunicó mediante un mensaje enviado a la agencia AFP el 19 de septiembre. En ese texto, ambos señalaron que la decisión se tomó “con mucho respeto y profundo cariño mutuo”, dando cuenta de la discreción con la que mantuvieron el vínculo desde el comienzo. Sus apariciones públicas habían sido escasas pero destacadas, como su presencia conjunta en julio durante el festival de cine de Giffoni, donde posaron sonrientes. También habían compartido eventos en junio, mostrando complicidad ante los fotógrafos.

La relación tuvo un antecedente lejano en 2006, cuando se conocieron de manera fugaz en Cannes. El reencuentro se produjo en 2022 durante el Festival Lumière de Lyon, donde Bellucci le entregó a Burton un reconocimiento a su trayectoria. A comienzos de 2023 surgieron imágenes que los mostraban paseando por París, lo que confirmó los rumores que iban en aumento. Su vínculo se consolidó durante la filmación de Beetlejuice Beetlejuice, estrenada en 2024, donde la actriz interpretó a Delores. En ese proceso la relación tomó forma, y Bellucci expresó admiración por el trabajo del director.

monica bellucci tim burton Redes sociales Ambos continuaron compartiendo momentos vinculados al cine. En junio, Burton acompañó a la actriz al festival de Taormina, donde ella recibió un premio por los 25 años de Malèna. En ese lugar, ella habló sobre su relación y destacó la conexión personal que mantenían.

Antes de este vínculo, la actriz italiana había estado en pareja con Nicolas Lefebvre hasta 2019, luego de su divorcio de Vincent Cassel en 2013, con quien tuvo dos hijas. Burton, por su parte, había terminado su relación con Helena Bonham Carter en 2014, tras 13 años juntos y dos hijos en común. Además, estuvo casado con Lena Gieseke entre 1987 y 1991.