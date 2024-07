Escandaloso chat privado: una ex-Gran Hermano acusó a otra de haberle robado

Agos, Chula y Cata mantenían su amistad, mientras Furia estaba dentro de la casa. Sin embargo, todo se rompió en las últimas horas. Sucede que al salir de la casa, la participante que tiene un local de muebles, le ofreció canje a la cordobesa, quien aceptó.

Fue entonces que Cata asistió al lugar, grabó videos con los muebles, pero nunca los subió. Entonces conversó sobre esta situación con Chula, quien le aceptó las disculpas porque había prometido subir el video para completar la otra parte del canje en el corto tiempo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fedefarias5/status/1811725773427950020&partner=&hide_thread=false Hola grupo Buen viernes para todos pic.twitter.com/dQherw5vVV — ManzanaSK (@fedefarias5) July 12, 2024

Sin embargo, no lo hizo y explotó el escándalo. En las últimas horas, Catalina recibió la noticia de que participará en el programa de streaming All Access de Chile. A lo que Chula respondió: “Ahora que sos panelista de otro programa donde se la pasan hablando de la vida de los demás en chile, vas a cobrar más y, tal vez, me puedas pagar los muebles que me robaste”.

Federico Farías, más conocido como Manzana, subió una captura de la conversación y la publicó en su Twitter. A lo que Cata respondió: “Una vieja ridícula. Ya le dije que le voy a devolver esos muebles. Que tipa forra”.

Un exparticipante de Gran Hermano armó las valijas y le dijo adiós a los medios

Los reality shows suelen ser fortuna para algunos participantes y para otros no. En este caso, Gran Hermano 2023 fue una gran exposición para los finalistas, pero quienes salieron primeros no tuvieron esa suerte. Es por eso que Axel decidió volver a su provincia.

Axel gran hermano Redes sociales

Se trata del segundo eliminado de la edición actual, el cual salió el 26 de diciembre, justo después de Navidad. Se fue en un mano a mano con Juliana Scaglione, como la mayoría de los jugadores en la casa, ya que disputó 16 mano a mano y se quedó en todos.

“Quería contarles que ya me estoy volviendo a mi casa. A preparar nuevos proyectos y no quería dejar de agradecerles por todo el apoyo y cariño que me dieron siempre desde el primer día. Espero que también puedan acompañarme en todo lo nuevo que está por venir. Simplemente gracias. Sin ustedes nada de esto iba a ser posible. Los amo”, expresó.