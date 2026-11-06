6 de noviembre de 2026 Inicio
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Tras su destitución, Santiago Peña quedó detenido y deberá cumplir prisión domiciliaria

Peña pasará la noche en su domicilio y el sábado deberá comparecer ante la Fiscalía a las 11. El Senado de Paraguay lo declaró culpable por mal desempeño de sus funciones y aprobó su destitución inmediata, por lo que perdió los fueros. También ordenaron la detención del titular del Banco Central, Carlos Carvallo.

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Peña fue destituido y detenido en cuestión de horas.

Peña fue destituido y detenido en cuestión de horas.

El recién destituido presidente de Paraguay, Santiago Peña, quedó detenido en su domicilio de Asunción en el marco del escándalo de Ueno Bank. La orden fue emitida por la Justicia minutos después de que el Senado lo declarara culpable de mal desempeño de sus funciones; el dirigente fue notificado en su casa, donde cumplirá prisión domiciliaria.

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La Policía Federal se presentó en el domicilio de Peña mientras, en simultáneo, Pedro Alliana asumía como nuevo presidente de Paraguay. La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción lo acusa de los delitos de lesión de confianza y otros hechos punibles por sus presuntos vínculos con Ueno Bank, que colapsó esta semana.

Peña pasará la noche en su domicilio y el sábado deberá comparecer ante la Fiscalía a las 11.“Consideramos que es la medida apropiada”, dijo fiscal La fiscal Silvia González, quien confirmó que el expresidente paraguayo se encontraba en su vivienda cuando llegó la comitiva del Ministerio Público para ejecutar la orden de detención dictada en su contra.

“Nos constituimos a su domicilio a los efectos de verificar su permanencia. Se ha constatado que efectivamente se encuentra en su domicilio. Permitió el ingreso voluntario a su vivienda y se puso a disposición”, explicó la agente fiscal.

González confirmó que Peña permanecerá detenido en su residencia y sostuvo que se trata de una medida adecuada para las circunstancias. “Va a permanecer en calidad de detenido en su domicilio. Consideramos que es la medida apropiada para la situación”, aseguró la funcionaria judicial.

Santiago Peña ante la Justicia

El expresidente del Paraguay Santiago Peña fue imputado por tres presuntos hechos punibles: lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio, en el marco de las investigaciones relacionadas con Ueno Bank. La fiscal también adelantó que, a partir de este procedimiento, comenzarán las diligencias procesales correspondientes. La detención se produce poco después de la destitución de Peña mediante juicio político en el Senado.

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