Escándalo en Telefe: los exparticipantes de Gran Hermano no tienen dinero ni para pagar un hotel

El canal Telefe no cuida a los exparticipantes de Gran Hermano 2023 , los obliga a ser parte de todas las galas de los domingos y el cordobés Hernán Ontivero tuvo que dormir en la terminal de Retiro por no tener dinero.

Quien se encargó de confirmar la noticia fue el periodista Agustín Rey en el programa radial Argenzuela: "Escándalo total en Telefe. No van a estar todos los eliminados el domingo, por lo menos cuatro no van a estar". Esto fue toda una sorpresa para los televidentes, ya que Hernán, Axel, Williams y Alan no estarían en la final porque no tienen plata para el hotel.