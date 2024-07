Catalina de Gran Hermano explotó contra Telefe tras su castigo: "Me pidieron que no..."

En primer lugar, Catalina habló con el canal Net TV y fue consultada por su ausencia en el programa del domingo de Gran Hermano 2023. Ante esto, explicó: " Cuando uno no es careta, hace las cosas porque quiere y no le anda chupando el orto a todo el mundo, tiene sus consecuencias ".

Pero eso no fue lo único, sino que la santafesina no se guardó nada contra Telefe: "Y yo las estoy pagando. Y así será. Hay tanta hipocresía en la televisión argentina". Con estas palabras, no tardó en hacerse viral en redes sociales y se generó un nuevo escándalo contra el canal.

Embed cata confirmando q la bajaron de los programas por no chuparle el orto a cierta gente.. un asco el canal de la “familia” pic.twitter.com/wbf7DYfFn5 — c (@catanation_) July 3, 2024

Luego, Catalina realizó un vivo en Instagram con el que continuó despotricando contra Telefe: "Me pidieron que no vaya el día lunes al debate como un castigo por no asistir el domingo y por publicar ese tweet. Me entero que no puedo ir a Se Picó en toda la semana y me bajaron de todos los streams de Telefe". Así, directamente fue aislada de los programas en los que tiene un contrato firmado.

Para finalizar, aseguró que no hay nada que pueda lograr que deje de quejarse de las injusticias: "Nunca me dejé pisotear por nadie y tampoco lo voy a hacer ahora. Hay preferencias, obviamente. Si después de esto no me ven en la final, ya sabrán por qué". Después de esto, le pasó la pelota a Telefe y podría generarse un inesperado conflicto si Gorostidi no es parte de la última gala de Gran Hermano 2023.

"Me pidieron que no vaya el día lunes al debate como un castigo por no asistir el domingo y por publicar ese tuit [...] me entero que no puedo ir a #SePico en toda la semana y me bajaron de… pic.twitter.com/NxK8XAEbb6 — TRONK (@TronkOficial) July 3, 2024

