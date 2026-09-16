Por qué los hermanos de Emanuel Ortega faltaron a su casamiento con Julieta Prandi La conductora de un programa de TV reveló detalles que rodean a la pareja y apuntó contra la actriz, tras la boda por civil que se realizó en San Isidro: "Se hace la...", reveló la mediática. Agregar C5N en









Emanuel Ortega y Julieta Prandi se mostraron felices a pesar de las notorias ausencias en el registro civil. Redes sociales

El cantante Emanuel Ortega y al actriz Julieta Prandi se casaron este martes en un registro civil de San Isidro, pero la reunión que era toda felicidad dejó al descubierto una interna en la familia Ortega: los hermanos del cantante no fueron a la ceremonia.

Esta ausencia no pasó desapercibida ante las cámaras y canales de televisión, y se desató una ola de rumores sobre los motivos del "plantazo". La revelación vino de la mano de Yanina Latorre que apuntó hacia la conductora y pareja del música hace 6 años. "Una amiga de Julieta Ortega me dijo: 'No me nombres", lanzó la mediática.

Pero es real lo que contás. Julieta dice en la intimidad que Prandi es una conchu... Que llegó para dividir la familia. No puede creer que su hermano está ciego y se deja llevar de las narices por Julieta. Se hace la mosquita muerta, pero es malísima'".

La disconformidad y desconfianza con el matrimonio del músico y la presentadora es absoluta, hasta el punto que la tildan de haber "dividido la familia", según la conductora de SQP.

Detalles del civil de Emanuel Ortega y Julieta Prandi El músico Emanuel Ortega y Julieta Prandi se casaron por civil el martes 15 de septiembre, en el registro de civil de San Isidro. Si bien estuvieron los padres del mediático, Palito Ortega y Evangelina Salazar, se notó la ausencia de los hermanos del cantante, aunque se los vio muy felices y emocionados. Entre los detalles se supo que después del acto legal que se hizo al mediodía se fueron todos a comer.