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Pampita sorprendió con una confesión con la que dejó en ridículo a Martín Pepa y sus exs

Una frase inesperada reabrió el debate sobre su presente sentimental y desató múltiples interpretaciones.

La modelo y presentadora de televisión causó intriga con una frase contundente.

La modelo y presentadora de televisión causó intriga con una frase contundente.

La figura de Carolina "Pampita" Ardohain volvió a convertirse en tendencia este viernes tras una inesperada confesión que rápidamente generó repercusión en el mundo del espectáculo. Durante una entrevista con Martín Bossi, la modelo abrió su corazón al hablar sobre el amor y dejó una frase que muchos interpretaron como un fuerte mensaje hacia Martín Pepa, su actual pareja, y también hacia sus anteriores relaciones con Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán. La declaración se viralizó en pocas horas y fue replicada por distintos medios especializados.

Carolina Ardohain se refirió a una de las jornadas más emotivas en su cobertura mundialista.
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La confesión íntima de Pampita tras vivir uno de los días más fuertes en el Mundial 2026

Lejos de esquivar el tema sentimental, Pampita sostuvo con absoluta sinceridad: "La gente no tiene varios amores de su vida. Yo creo que todavía no me amaron como amo yo. Todavía no encontré un alma gemela que me ame como amo yo". La conductora enfatizó que, pese a haber formado familias, convivido y atravesado matrimonios y noviazgos muy importantes, siente que todavía no experimentó ese amor absoluto que imagina para su vida.

La modelo profundizó aún más su reflexión al agregar: "Por eso no me rindo. He ido teniendo maridos, novios, todo". Además, remarcó cuál es su expectativa sentimental: "¿Cómo quiero que me amen? Como yo, al ciento por ciento". La respuesta de Martín Bossi también aportó otra mirada al debate cuando reconoció: "Yo dejé la mentira... Y cuando empecé a decir la verdad me quedé muy solo", generando un intercambio íntimo sobre las relaciones de pareja.

Las declaraciones adquieren mayor impacto porque contrastan con otras entrevistas recientes en las que Pampita había defendido públicamente su relación con Martín Pepa, asegurando que "cuando hay amor todo se arregla" y explicando que ambos hacen un gran esfuerzo para sostener una relación atravesada por la distancia entre países y las obligaciones laborales.
Pampita con Martín Pepa, antes de entrar al estadio, previo a un partido del Mundial.

Pampita con Martín Pepa, antes de entrar al estadio, previo a un partido del Mundial.

Las declaraciones adquieren mayor impacto porque contrastan con otras entrevistas recientes en las que Pampita había defendido públicamente su relación con Martín Pepa, asegurando que "cuando hay amor todo se arregla" y explicando que ambos hacen un gran esfuerzo para sostener una relación atravesada por la distancia entre países y las obligaciones laborales.

Pampita celebró el pase a la final del Mundial 2026 en el Obelisco

Mientras sus declaraciones sobre el amor ocupaban los principales portales de espectáculos, Pampita también fue noticia por un momento completamente distinto: su presencia en los festejos por la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026. La conductora decidió salir al Obelisco junto a miles de hinchas para compartir una celebración histórica luego del triunfo argentino frente a Inglaterra, mezclándose entre la multitud junto a familiares y amigos, lejos de cualquier evento exclusivo. La modelo eligió vivir la jornada como una hincha más.

A través de sus redes sociales compartió imágenes de la multitud, las banderas argentinas, los fuegos artificiales y el clima de euforia que se vivió en el centro porteño. Como mensaje eligió citar una de las frases más populares del cancionero futbolero de los últimos años: "No tengo planeado morirme acá tirado... No me pidas que no vuelva a intentar...", una referencia que rápidamente fue celebrada por sus seguidores y que acompañó las postales del histórico festejo.

La presencia de Pampita sorprendió a muchos fanáticos que no esperaban verla entre la multitud. En las redes sociales se multiplicaron comentarios como "Qué genia", "Gracias por ser una argentina más" y "Aguante Argentina", destacando la naturalidad con la que decidió compartir el momento sin protocolos ni privilegios, en medio de miles de personas que celebraban la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Pampita festejó en el Obelisco junto a sus seres queridos.

Pampita festejó en el Obelisco junto a sus seres queridos.

La modelo ya había contado durante la cobertura del torneo que seguir de cerca a la Selección Argentina era una experiencia única. En distintas entrevistas describió al Mundial como "una locura, un sueño y una bendición", asegurando que la emoción de alentar al país supera cualquier otro espectáculo.

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