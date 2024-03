Furia explotó contra la casa de Gran Hermano 2023: "Venimos mal, basta..."

La participante Juliana Scaglione se cansó de no tener para comer y apuntó contra la actitud de varios hermanitos.

Tras un fallido intento de Martín por motivar a sus compañeros, Furia decidió intervenir a los gritos desde la otra punta de la casa: "Les voy a decir algo, córtenla. Hasta que no se termine la hora, no paramos. Los que quieran dormir, no se duerme, se la banca". Así, dejó en claro su inconformismo con la actitud de sus hermanitos.