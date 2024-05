La China Suárez explotó tras los rumores de romance con un ganador de Gran Hermano: "Es imposible..."

Por eso, borró la publicación y decidió realizar un descargo contra todo lo que se dijo: "¿Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean amigos? Es imposible conocer al Primo y no quererlo". Con estas palabras, aseguró que lo único que los une es una fuerte amistad, la cual está lejos de ser una relación amorosa.

Marcos Ginocchio China Suárez El vínculo entre Marcos y la China viene ya de hace varios años. Instagram

Pero eso no fue lo único, sino que agregó: "Me gusta que esté en mi entorno cercano porque es bueno de corazón y me hace feliz rodearme de gente así". De esta manera, la China Suárez terminó por cortar los rumores de raíz y buscó no generar polémica para continuar con su perfil bajo con Lauty Gram.

China Suárez historias Marcos Ginocchio Gran Hermano 2022 La foto de Marcos borrada y el descargo de la China Suárez. Capturas Instagram

