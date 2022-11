Escándalo: ¿Gran Hermano quiso perjudicar a Alfa?

Para intentar suavizar la noticia, la periodista de espectáculos remarcó: "Igual es sancionable, no se tendría que haber metido ahí, no tiene sentido que lo haya hecho, Gran Hermano lo mandó a placa, ya pasó, ya es capitulo pasado". Esto demostraría que Telefe admite su manipulación de los hechos, ya que nunca compartieron la parte del Conejo y siempre buscaron que Alfa quede mal parado.

Por último, Laura Ubfal señaló: "Ojalá que, de ahora en más, se de cuenta Alfa que no tiene que entrar en esos temas y listo". Estas palabras generaron mucho repudio en las redes sociales, ya que al ser parte de Gran Hermano, admitió que sí se eligió sacar de contexto la frase de Walter Santiago.

https://twitter.com/FDoficial/status/1592956862127042561 O sea que alfa estaba imitando al cone y pusieron solo esa parte? No puede ser #gh22 #gh2022 pic.twitter.com/jTeM1ruqqX — Pame Stupia (@FDoficial) November 16, 2022

El hermano de Alfa acusó a la producción de Gran Hermano

En diálogo con Argenzuela, Sergio Santiago declaró: "Alfa es persona, no es un personaje. Su forma de ser es así, no está vendiendo nada de lo que no es él. Es de los pocos que no está jugando, entró a seguir con su vida normal". Por eso, con un tono enfurecido, el hermano del participante con más año del reality confirmó su denuncia a la producción.

"Eso de abusador y acosador ya lo estoy manejando yo con mi familia y la gente que corresponde. Le estamos pidiendo a Telefe que se retracte de lo que dijo porque mi hermano no es un abusador. Hizo un chiste de mal gusto, que lo saquen de contexto es otra cosa", aseguró Sergio.