Escándalo en Gran Hermano 2022: un participante habría reconocido una situación de acoso dentro de la casa

Desde ese momento la relación entre ambos se quebró. Para colmo, en los últimos días Walter quedó en el centro de la polémica precisamente por su relación con Camila. Los demás participantes y parte del público cuestionan que haya un acercamiento entre ellos a pesar de la marcada diferencia de edad: él tiene 61 años y ella 21.

Para defenderse de estas acusaciones, Alfa quiso argumentar que Ariel exagera su indignación como parte de una estrategia de juego y comparó su "broma" con otra que también sucedió dentro de la casa. Pero la jugada le salió mal y dejó expuesto a un compañero que habría acosado a otro.

Gran Hermano 2022: Alfa habría reconocido una situación de acoso dentro de la casa

Mientras charlaba en la cocina con Agustín Guardis, Marcos Ginocchio y Daniela Celis, Walter explicó que su gesto hacia Camila solo había sido una "broma" y lo comparó con una polémica actitud de Thiago Medina. "¿Thiago no ha jugado con vos, que se te ha tirado encima?", le preguntó a Agustín buscando complicidad.

"Él se ponía de costado a propósito, iba Thiago y se le tiraba encima. Ponele que yo saltaba: 'Pará un poquito, lo estás jodiendo a un chico vulnerable'. No, en serio te estoy diciendo, es lo mismo", argumentó Alfa ante las risas de Marcos y Daniela.

"Él se ponía de costado en la cama, los primeros días, a propósito. Se ponía así de costado a dormir, se hacía el dormido y decíamos, jorobando entre nosotros: 'Thiago, Agustín te está mostrando la cola'. Cagándonos de risa, nos reíamos todos, ¿o no?", insistió el participante más viejo del reality.

Agustín no contestó, aunque su cara era de una evidente incomodidad. Los usuarios de Twitter no perdonaron a Alfa y salieron a cuestionarlo. "Qué horror todo"; "No entiendo cuál es la gracia"; "Le cambió la cara a Agus"; "Repugnante todo lo que dice"; "Me parece nefasto", comentaron.