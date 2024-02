A lo que agregó que le pareció un partido parejo ya que “en ningún momento me pareció ni superior Boca, ni superior River. Sí River, en el inicio del primer tiempo, y en el inicio del segundo tiempo, fue mejor”.

Pero el campeón del mundo con la Selección argentina en México ’86, Ruggeri, no opinó igual: “Morena, cambió la cara porque empataron. Tienen que mejorar mucho, tienen que jugar mejor”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/augus_fortu11/status/1762291360873304497&partner=&hide_thread=false No tengo dudas de que si Morena Beltrán comienza su carrera como DT, le irá mejor que a Ruggeri, un tipo limitado para expresarse que no sabe transmitir ninguna idea de juego.pic.twitter.com/toyKDCHKbx — Augusto Fortunato (@augus_fortu11) February 27, 2024

Pero Beltrán retrucó: “No, Oscar, no. Porque no se metió atrás. Boca, con Almirón, se metió atrás en la cancha de River. Y no empató de milagro. Ayer Boca no se metió atrás, vos ves los números del partido y prácticamente la posesión se la compartieron, en tiros al arco...”.

A lo que le pidió a Morena que “termine con eso” de la posesión: “Terminá Morena con eso, yo te doy la pelota, y te la dejo ahí... La tenés vos, una hora y no patean al arco. Y dicen ‘no, tuvo la posesión’. Con eso que dicen ‘no, la posesión, la zona caliente’... Hay que ganar... Hay que ganar...”.

Luego ella se distanció y dijo que ese era el pensamiento de él, pero Ruggeri aseguró que los de Boca “se fueron todos contentos. Lo vi a Riquelme cuando pasó, se iba riendo”.

Eliana Guercio apuntó contra Miguel Borja tras su cruce con Sergio Romero: "¿Quién sos?"

La modelo y panelista de Gran Hermano 2023 Eliana Guercio apuntó contra Miguel Borja tras el final del Superclásico y quedó mal parada de cara a las redes sociales, donde le llovieron las críticas.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Eliana Guercio no tardó en apuntar contra Miguel Borja luego de la polémica del final del partido. Allí, escribió: "¿Quién sos? Así se ríe mi rey, ¿quién sos?", aunque también agregó emojis de risas y de la letra B, haciendo referencia al descenso de River Plate.

Rápidamente, su publicación se llenó de respuestas de hinchas del Millonario y del Xeneize, quienes la atacaron y defendieron según el punto de vista de cada uno. Y esto no fue lo único, sino que después en Instagram compartió una controversial historia que le valió quedar apuntada tras el Superclásico.