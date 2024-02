Eliana Guercio descarriló al opinar sobre los sueldos de los docentes: "Saben que van a cobrar mal"

La panelista de Gran Hermano dio su opinión sobre la paritaria de los maestros, consideró que es histórica la mala paga y cuestionó: "¿Por qué no eligen otra cosa?".

La panelista de Gran Hermano y A la Barbarossa, Eliana Guercio, fue apuntada en las redes sociales luego de lanzar un polémico comentario respecto al conflicto de la paritaria docente. Generó indignación porque afirmó que saben que van a cobrar poca plata: “¿Por qué no eligen otra cosa?”.

Su opinión se introdujo luego de una entrevista respecto a que no se arreglan los aumentos correspondientes a pocos días de iniciar: “Para todo chico, un docente es un ejemplo. Y cuando un niño ve que es el lugar por donde cortan, en lugar de ponerlos como prioridad, me parece grave como ejemplo para los chicos”.

“Una vez discutí con una maestra que me dijo ‘no somos niñeras’. Yo no digo eso, obvio, los chicos van al colegio a aprender. Y es un lugar donde también lo van a cuidar. Yo tampoco estoy de acuerdo con los paros, pero con ciertos paros. El de los docentes a mí me duele en el corazón, pero por los chicos...”, disparó en Telefe.

Pero en un momento generó más polémica: “Yo lo que no entiendo. Las maestras cobraron mal toda la vida. ¿Por qué eligen ser maestros? Si saben que van a cobrar mal”. Ahí mismo Lío Pecoraro le dijo que es una vocación, pero ella desmintió eso: “No es más una vocación, entonces es como que decís ‘elijamos otra cosa’. Desde que soy chiquita veo que los maestros hacen paro”.

Fue entonces que el periodista Paulo Kablan le respondió: “Con ese concepto no habrían maestros en la Argentina, sería aún peor”.