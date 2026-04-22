El padre de Jesica Cirio reclamó conocer a sus nietos: "Me enteré por la panadera..."

El padre de Jesica Cirio reapareció en los medios luego de conocerse la flamante noticia del embarazo de la conductora, fruto de la relación con el empresario Nicolás Trombino. Don Cirio reveló cómo se enteró de la llegada de un segundo nieto y consideró que es momento de sentarse a hablar, ya que lleva mucho tiempo distanciado de su hija.
El mediático hizo declaraciones en Mitre Live y contó con detalles cómo se enteró de que se iba a convertir en abuelo nuevamente: "Ella dijo que va a ser un nene y fue mi mujer la que me comentó que lo había visto en Facebook, que había hablado con LAM y esta mañana cuando fui a comprar pan me dijo la panadera que iba a ser abuelo".
Horacio Cirio lleva una década distanciado de su hija y la relación tuvo varias idas y vueltas mediáticas. Aún no conoce a su nieta Chloé, fruto de la relación que mantuvo la modelo con el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. "Sueño con conocer a este bebé que es mi nieto, pero lamentablemente Jesica sigue con esta política de no querer verme", aseguró.
"Que me diga en la cara por qué no me quiere ver, pero que me lo diga con todos presentes, con los otros dos hijos que tengo; nunca me dio ninguna explicación y me gustaría saber los motivos de por qué no me habla", arremetió contra su primogénita.
Jésica Cirio y Martin Insaurralde con Chloé
La conductora mostró un video donde su hija quiere parecerse a ella.
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Por último Don Cirio reclamó su derecho como abuelo de tener contacto con sus nietos, al menos poder conocerlos y ponerse a disposición. "A mi me parece que no es normal, ni tampoco ético que yo no conozca a mi nieta y ahora a mi nieto y no sé qué le dirá a la nena de mí cuando crezca, porque ahora es chiquita. Es como que tengo una nube que tapa esos recuerdos que me hacen mal y yo estuve jodido de salud. Ella hará lo que quiera. Yo estoy acostumbrado a que me ignoren y sé lo que se viene".
Y aclaró que uno de sus mayores deseos es poder estar presente en el nacimiento de su segundo nieto: "Estaría lindo que el día del nacimiento pueda acercarme y felicitarla personalmente, pero yo tampoco estoy para hacerme mala sangre, tengo que cuidarme, tengo un nene de 14 años".
El drama de Los Cirio
"Lo primero que le preguntaría a mi hija si la veo es por qué; que me diga en dos o tres palabras por qué dejó de verme. Ella no va a tener una explicación sensata y coherente por lo que yo voy a poder reclamar que quiero conocer a mis nietos", explicó Horacio Cirio en la entrevista.
El distanciamiento entre padre e hija tiene un motivo y es principalmente económico que derivó en situaciones de agresión y diferencias entre los hermanos y hace más de una década se consolidó. Tras reclamos económicos de parte de Horacio, amenazas, y el apoyo de Jésica a su madre en una disputa por una propiedad, se terminó de romper la relación.
En aquel entonces, Jésica sostuvo que su padre sólo se acercaba por cuestiones de dinero y aparecía en televisión diciendo “disparates”, lo que ella interpretó como una forma de extorsión. Además, Horacio habría advertido públicamente que golpearía a su hija, luego de que ella solicitara medidas de restricción perimetral en su contra.