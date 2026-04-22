El padre de Jesica Cirio reclamó conocer a sus nietos: "Me enteré por la panadera..." Horacio reveló cómo se enteró del embarazo de su hija, quien espera a su segundo hijo, y expresó su deseo de acercarse para felicitarla y conocer a su nieta Chloé. “Cuando fui a comprar pan, la panadera me dijo que iba a ser abuelo”, relató con sorpresa. + Seguir en







Jesica Cirio está distanciada de su padre hace tiempo.

El padre de Jesica Cirio reapareció en los medios luego de conocerse la flamante noticia del embarazo de la conductora, fruto de la relación con el empresario Nicolás Trombino. Don Cirio reveló cómo se enteró de la llegada de un segundo nieto y consideró que es momento de sentarse a hablar, ya que lleva mucho tiempo distanciado de su hija.

El mediático hizo declaraciones en Mitre Live y contó con detalles cómo se enteró de que se iba a convertir en abuelo nuevamente: "Ella dijo que va a ser un nene y fue mi mujer la que me comentó que lo había visto en Facebook, que había hablado con LAM y esta mañana cuando fui a comprar pan me dijo la panadera que iba a ser abuelo".

Horacio Cirio lleva una década distanciado de su hija y la relación tuvo varias idas y vueltas mediáticas. Aún no conoce a su nieta Chloé, fruto de la relación que mantuvo la modelo con el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. "Sueño con conocer a este bebé que es mi nieto, pero lamentablemente Jesica sigue con esta política de no querer verme", aseguró.

"Que me diga en la cara por qué no me quiere ver, pero que me lo diga con todos presentes, con los otros dos hijos que tengo; nunca me dio ninguna explicación y me gustaría saber los motivos de por qué no me habla", arremetió contra su primogénita.

Jésica Cirio y Martin Insaurralde con Chloé La conductora mostró un video donde su hija quiere parecerse a ella. Redes Sociales Por último Don Cirio reclamó su derecho como abuelo de tener contacto con sus nietos, al menos poder conocerlos y ponerse a disposición. "A mi me parece que no es normal, ni tampoco ético que yo no conozca a mi nieta y ahora a mi nieto y no sé qué le dirá a la nena de mí cuando crezca, porque ahora es chiquita. Es como que tengo una nube que tapa esos recuerdos que me hacen mal y yo estuve jodido de salud. Ella hará lo que quiera. Yo estoy acostumbrado a que me ignoren y sé lo que se viene".