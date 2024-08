Escándalo en ESPN: el Pollo Vignolo se peleó en vivo con el Cholo Sottile

Embed "RIVER VOLVIÓ A SER UN EQUIPO COPERO"



¿Coincidís con esta frase del Cholo Sottile? El periodista expresó que, ahora que Gallardo es el entrenador, River es más candidato a ganar la CONMEBOL #Libertadores.



No te pierdas #ESPNF90 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/Pi2RylQmbM — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 22, 2024

Pero el Pollo salió al cruce: "Esperen, esperen, esperen. Porque da la sensación que Demichelis no hizo nada. Los dejó primero. Estás insinuando que con Demichelis no salía campeón de América, no me hagan creer que era malo".

Fue entonces que Sottile le retrucó: "Yo no dije nunca eso y no lo voy a insinuar, lo voy a decir. Es más candidato a ser campeón de América con Gallardo". Y agregó: “No estoy hablando de resultados, valoro mucho a Demichelis".

ESPN le soltó la mano al Pollo Vignolo: la sorpresiva dupla que relatará el clásico entre Racing e Independiente

La empresa The Walt Disney Company Latin America comenzó su operativo para desplazar a Sebastián "Pollo" Vignolo como la cara de ESPN Premium, ya que no relatará el clásico entre Independiente y Racing Club.

Pollo Vignolo Independiente Racing Redes sociales

El encargo de confirmar esta noticia fue el usuario @Puntaje_Ideal en X (ex Twitter), usuario especializado en transmisiones deportivas por televisión. Para la sorpresa de todos, afirmó que el Pollo Vignolo no será de la partida y reveló que Mariano Closs fue el elegido de Disney para el partido.

Así, informó: "Mariano Closs y Marcelo Espina será la dupla para la transmisión del clásico de Avellaneda por ESPN Premium. Racing vs. Independiente se jugará este domingo desde las 17". Así, el periodista deportivo más popular del canal estará al frente del encuentro más convocante de la fecha y generaron mucha expectativa.