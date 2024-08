Fuertísimo cruce en vivo entre Riquelme y el Chavo Fucks en ESPN durante el programa de Sebastián Vignolo

El presidente de Boca se cruzó con el periodista deportivo y abandonó la entrevista tras una respuesta subida de tono. "A mí no me reta ni mi viejo", lanzó Román.

Ante esta respuesta, Fucks mostró su fastidio y apuntó de manera fuerte contra el 10: ¡Prendé la tele, entonces! Acá se dijo y se discutió. Se dijo muchas veces que Boca hizo bien en mandar a los pibes". De inmediato, JRR reaccionó: "Esperá, esperá, esperá. Estoy hablando. Sebastián si ese señor me va a hablar mal, prefiero no hablar más".

"Sebastián no, yo te estoy hablando. ¡Prendé la televisión! No te estoy hablando mal. Estás diciendo cosas que no son ciertas, respondo mentiras", subió la apuesta Fucks y enseguida, Román cortó la nota: "Ese señor cada vez que habla, habla mal. Te mando un beso grande. A mí no me reta ni mi viejo".

El enojo de Juan Román Riquelme con Diego Fucks