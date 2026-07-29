Cómo funciona el Anillo Digital, la tecnología de protección ciudadana que crece en La Matanza

El municipio de La Matanza continúa fortaleciendo el Anillo Digital, el sistema que cuenta con lectoras de patentes en los principales ingresos del distrito y más de 6 mil cámaras de seguridad para registrar los vehículos que entran a la ciudad.
El sistema cerrado para detectar vehículos con pedido de captura funciona en tiempo real y se fortalece con más cámaras de seguridad.
El municipio de La Matanza continúa fortaleciendo el Anillo Digital, el sistema que cuenta con lectoras de patentes en los principales ingresos del distrito y más de 6 mil cámaras de seguridad para registrar los vehículos que entran a la ciudad.
El Anillo Digital detecta al instante automóviles en situación de secuestro, movimientos sospechosos y actividades delictivas y funciona con el apoyo de las herramientas tecnológicas municipales.
Entre las principales elementos de prevención, se destacan:
Desde el municipio destacaron que la estrategia puesta en marcha por el intendente Fernando Espinoza es "consecuencia directa de la fuerte inversión en tecnología de prevención, para acompañar tácticamente a las fuerzas de seguridad, colaborar con la tarea policial, y seguir maximizando la protección de las familias".