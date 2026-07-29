Cómo funciona el Anillo Digital, la tecnología de protección ciudadana que crece en La Matanza El sistema cerrado para detectar vehículos con pedido de captura funciona en tiempo real y se fortalece con más cámaras de seguridad. Por Agregar C5N en









El Anillo Digital detecta al instante automóviles en situación de secuestro.

El municipio de La Matanza continúa fortaleciendo el Anillo Digital, el sistema que cuenta con lectoras de patentes en los principales ingresos del distrito y más de 6 mil cámaras de seguridad para registrar los vehículos que entran a la ciudad.

Funciona con el apoyo de las herramientas tecnológicas municipales. El Anillo Digital detecta al instante automóviles en situación de secuestro, movimientos sospechosos y actividades delictivas y funciona con el apoyo de las herramientas tecnológicas municipales.

Más de 6 mil cámaras de seguridad intervienen para la seguridad. Entre las principales elementos de prevención, se destacan: