29 de julio de 2026 Inicio
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Cómo funciona el Anillo Digital, la tecnología de protección ciudadana que crece en La Matanza

El sistema cerrado para detectar vehículos con pedido de captura funciona en tiempo real y se fortalece con más cámaras de seguridad.

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El Anillo Digital detecta al instante automóviles en situación de secuestro.

El Anillo Digital detecta al instante automóviles en situación de secuestro.

El municipio de La Matanza continúa fortaleciendo el Anillo Digital, el sistema que cuenta con lectoras de patentes en los principales ingresos del distrito y más de 6 mil cámaras de seguridad para registrar los vehículos que entran a la ciudad.

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Funciona con el apoyo de las herramientas tecnol&oacute;gicas municipales.

Funciona con el apoyo de las herramientas tecnológicas municipales.

El Anillo Digital detecta al instante automóviles en situación de secuestro, movimientos sospechosos y actividades delictivas y funciona con el apoyo de las herramientas tecnológicas municipales.

M&aacute;s de 6 mil c&aacute;maras de seguridad intervienen para la seguridad.

Más de 6 mil cámaras de seguridad intervienen para la seguridad.

Entre las principales elementos de prevención, se destacan:

  • 1.500 paradas seguras de colectivos.
  • 100 puntos seguros, alarmas vecinales y escolares, y centros de monitoreo urbanos.
  • Todos están conectados con el Centro de Operaciones y Monitoreo municipal (COM), que crean un ecosistema de protección y respuesta inédito en la región.
El intendente Fernando Espinoza impulsa el refuerzo del Anillo Digital.

El intendente Fernando Espinoza impulsa el refuerzo del Anillo Digital.

Desde el municipio destacaron que la estrategia puesta en marcha por el intendente Fernando Espinoza es "consecuencia directa de la fuerte inversión en tecnología de prevención, para acompañar tácticamente a las fuerzas de seguridad, colaborar con la tarea policial, y seguir maximizando la protección de las familias".

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