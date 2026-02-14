El descargo de Beto Casella tras el escándalo por los dichos homofóbicos en su programa contra un bailarín del Teatro Colón El conductor realizó un extenso posteo para pedir disculpas públicas sobre lo ocurrido al aire. "Me parece absurdo tener que aclarar cuál es mi posición respecto de cuestiones de género", remarcó. + Seguir en







Captura El Nueve Beto Casella rompió el silencio tras el escándalo en su programa.

El conductor Beto Casella publicó en las últimas horas un extenso descargo en sus redes sociales para responder a la polémica que lo tuvo en el centro de la escena durante los últimos días, luego de que en su programa radial se emitieran dichos considerados homofóbicos contra un bailarín del Teatro Colón.

En las imágenes que difundió, Casella buscó despegarse del episodio y dejó en claro su postura frente a las cuestiones de género y diversidad. “Estoy al aire cinco horas y media por día, todos los días, hace más de 20 años, y me parece absurdo tener que aclarar cuál es mi posición”, escribió. En ese sentido, contó que recibió el respaldo de referentes del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad y de la Federación Argentina LGBT+, y afirmó que su trayectoria pública habla por sí sola.

El conductor también señaló que el autor del insulto fue su compañero Joe Fernández, quien ya pidió disculpas públicas. “No trabajaría ni cinco minutos con alguien que tenga el mínimo rasgo homofóbico”, remarcó Casella, y aseguró que además de las disculpas públicas, se comunicó de manera privada con el bailarín, identificado como Valentín, para ofrecerle el espacio que necesite en la radio y expresarle su apoyo personal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elbetocasella/status/2022551000801059126&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/lA024umfaj — Beto Casella (@elbetocasella) February 14, 2026 En otro tramo del descargo, Casella sostuvo que quienes escucharon el programa completo podrán advertir que sus comentarios hacia Valentín fueron elogiosos y que incluso suele difundir activamente los cursos gratuitos y las carreras del Teatro Colón, su ballet y la orquesta filarmónica. “Admiro profundamente a quienes abrazan esa vocación desde chicos y me gratifica difundirlo”, subrayó.