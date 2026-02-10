IR A
IR A

Así es La investigación de Lucy Letby, la serie documental que estrenó Netflix y está siendo lo más visto del momento

A través de imágenes inéditas y relatos claves, la producción revisa las decisiones que llevaron a una de las condenas más duras de la historia reciente británica.

Netflix estrenó a nivel mundial La investigación de Lucy Letby

Netflix estrenó a nivel mundial La investigación de Lucy Letby, una serie documental que revisita el caso de la enfermera británica condenada por el asesinato de siete bebés y el intento de asesinato de otros siete en el Hospital Countess of Chester.

Netflix estrenó a nivel mundial La investigación de Lucy Letby, una serie documental que revisita el caso de la enfermera británica condenada por el asesinato de siete bebés y el intento de asesinato de otros siete en el Hospital Countess of Chester.

La serie que estrenó una nueva temporada es de lo más visto en Netflix.
Te puede interesar:

Esta serie combina misterio, drama y abogados y con su nueva temporada es tendencia en Netflix: cómo se llama

La producción, presentada este 4 de febrero, aporta acceso inédito a testimonios clave y fragmentos exclusivos, y reaviva preguntas sobre la solidez de la condena judicial, según informó The Independent.

El material recoge la reacción pública, marcada por dolor y desconfianza. Sarah, madre de Zoe, una de las bebés fallecidas en 2015, criticó la exposición mediática y la politización del caso, condenando la intervención del diputado Sir David Davis, quien defendió públicamente a los expertos críticos del fallo.

Sinopsis de La investigación de Lucy Letby, la serie tendencia en Netflix

Entre junio de 2015 y junio de 2016, la unidad neonatal del hospital fue escenario de una serie de muertes que desencadenaron alarma y un intenso debate social. El tribunal determinó que Letby, como enfermera, tuvo un “papel central” en cada uno de los incidentes fatales, situación que llevó a médicos y autoridades a investigar a fondo.

Letby cumple 15 sentencias de prisión de por vida tras ser declarada culpable de siete asesinatos y siete intentos de asesinato, dos de ellos en un mismo menor.

El doctor John Gibbs, pediatra consultor del hospital, se convierte en una de las voces más relevantes del documental. Gibbs expresa una doble culpa: por los bebés fallecidos y por la posibilidad, aunque remota, de haber acusado a la persona equivocada. “Te preocupa que nadie la haya visto hacerlo”, señaló Gibbs, quien destacó la ausencia de pruebas directas y el impacto emocional en el equipo médico.

En su declaración ante la investigación de Thirlwall, Gibbs admitió sentirse avergonzado por haber priorizado advertencias administrativas antes que la denuncia policial. Subrayó que el personal nunca había enfrentado una serie de muertes tan rápida y que la policía fue notificada formalmente casi un año después de los primeros fallecimientos, un retraso que él mismo y los familiares criticaron abiertamente.

La serie también incluye el análisis del doctor Shoo Lee, especialista canadiense en neonatología, quien afirmó que “en todos los casos, las muertes o lesiones se debieron a causas naturales o a una atención médica deficiente”. Gibbs reconoció que parte de las críticas sobre la calidad de la atención podrían tener cierta base, lo que suma complejidad al caso y refuerza el debate sobre la responsabilidad institucional.

Sin pruebas directas, dudas persistentes y cuestionamientos de expertos, el documental impulsa una revisión profunda del proceso judicial contra Letby.

la invesgtigacion documental

Tráiler de La investigación de Lucy Letby

Embed - LA INVESTIGACION SOBRE LUCY LETBY | DOCUMENTAL TRAILER ESPAÑOL | 4 Febrero/26 - NETFLIX

Reparto de La investigación de Lucy Letby

Con material y testimonios inéditos, este documental revela el polémico caso de Lucy Letby, la enfermera neonatal condenada por la muerte de bebés.

la investigacion
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este documental sobre una investigación que tuvo de todo sorprende en Netflix y está en tendencia
play

Este documental sobre una investigación que tuvo de todo sorprende en Netflix y está en tendencia: cómo se llama

Unfamiliar es un thriller europeo de espionaje que se incorporó al catálogo de Netflix con una propuesta sobria y de marcado tono psicológico. La serie, producida en Alemania, construye su relato en torno a la identidad, la confianza y las consecuencias de una vida ligada al secreto.
play

De qué se trata Unfamiliar, la serie de espionaje que es tendencia en Netflix con solo 6 episodios

Más allá de las misiones encubiertas, la serie propone una reflexión profunda sobre la identidad y los vínculos dentro del ámbito doméstico. 
play

Esta serie de espías apenas se estrenó en Netflix se convirtió en furor: tiene solo 6 capítulos

El tráiler anticipa una temporada cargada de suspenso, revelaciones y conflictos morales que elevan la apuesta narrativa.
play

De qué se trata El abogado del Lincoln, la serie con nueva temporada que sorprende en Netflix

Actualmente, llegó a la gran N roja El caso Thomas Crown, la clásica película de este sitio web. Se trata de un remake de 1999, de atracos y robos, llena de acción y misterio.
play

Netflix ya tiene disponible El caso Thomas Crown y se volvió tendencia: cuál es la trama de la película

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix
play

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix: cual es

últimas noticias

play
César Sena y Marcela Acuña escucharon su condena desde la carcel. 

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: la reacción de César Sena y Marcela Acuña al ser condenados a perpetua

Hace 14 minutos
play

Tensión en Rosario: qué reclama la Policía de Santa Fe y por qué se acuartelaron en varias localidades

Hace 45 minutos
La diferencia se explica por las mejores condiciones que las entidades suelen ofrecer en las operaciones digitales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 310.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Hace 53 minutos
Los mejores memes en redes sociales.

Estallaron las redes: los mejores memes tras el lanzamiento de la tercera camiseta de River

Hace 1 hora
Este popular municipio ofrece una experiencia única que incluye paseos en barco por el delta, caminatas por ferias y una gran variedad de opciones de hospedaje en pequeñas cabañas y hoteles boutique.

Está cerca de Buenos Aires: la escapada a un lugar pegado al río para pasar el Día de los Enamorados

Hace 1 hora