Así es La investigación de Lucy Letby, la serie documental que estrenó Netflix y está siendo lo más visto del momento

A través de imágenes inéditas y relatos claves, la producción revisa las decisiones que llevaron a una de las condenas más duras de la historia reciente británica.

Netflix estrenó a nivel mundial La investigación de Lucy Letby, una serie documental que revisita el caso de la enfermera británica condenada por el asesinato de siete bebés y el intento de asesinato de otros siete en el Hospital Countess of Chester.

La producción, presentada este 4 de febrero , aporta acceso inédito a testimonios clave y fragmentos exclusivos , y reaviva preguntas sobre la solidez de la condena judicial , según informó The Independent.

El material recoge la reacción pública, marcada por dolor y desconfianza . Sarah, madre de Zoe, una de las bebés fallecidas en 2015, criticó la exposición mediática y la politización del caso , condenando la intervención del diputado Sir David Davis, quien defendió públicamente a los expertos críticos del fallo .

Entre junio de 2015 y junio de 2016 , la unidad neonatal del hospital fue escenario de una serie de muertes que desencadenaron alarma y un intenso debate social . El tribunal determinó que Letby , como enfermera, tuvo un “papel central” en cada uno de los incidentes fatales , situación que llevó a médicos y autoridades a investigar a fondo.

Letby cumple 15 sentencias de prisión de por vida tras ser declarada culpable de siete asesinatos y siete intentos de asesinato , dos de ellos en un mismo menor.

El doctor John Gibbs, pediatra consultor del hospital, se convierte en una de las voces más relevantes del documental. Gibbs expresa una doble culpa: por los bebés fallecidos y por la posibilidad, aunque remota, de haber acusado a la persona equivocada. “Te preocupa que nadie la haya visto hacerlo”, señaló Gibbs, quien destacó la ausencia de pruebas directas y el impacto emocional en el equipo médico.

En su declaración ante la investigación de Thirlwall, Gibbs admitió sentirse avergonzado por haber priorizado advertencias administrativas antes que la denuncia policial. Subrayó que el personal nunca había enfrentado una serie de muertes tan rápida y que la policía fue notificada formalmente casi un año después de los primeros fallecimientos, un retraso que él mismo y los familiares criticaron abiertamente.

La serie también incluye el análisis del doctor Shoo Lee, especialista canadiense en neonatología, quien afirmó que “en todos los casos, las muertes o lesiones se debieron a causas naturales o a una atención médica deficiente”. Gibbs reconoció que parte de las críticas sobre la calidad de la atención podrían tener cierta base, lo que suma complejidad al caso y refuerza el debate sobre la responsabilidad institucional.

Sin pruebas directas, dudas persistentes y cuestionamientos de expertos, el documental impulsa una revisión profunda del proceso judicial contra Letby.

Tráiler de La investigación de Lucy Letby

Reparto de La investigación de Lucy Letby

