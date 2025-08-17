Es un drama turco, está en Netflix y pocas series la superan Esta producción de la plataforma de streaming explora las complejidades y contradicciones de la sociedad turca al mostrar cómo se cruzan las historias de personas muy diferentes entre sí. Tiene solo ocho capítulos y es ideal para maratonear.







Este drama turco cautivó al público y a la crítica. Netflix

Netflix sorprendió a sus suscriptores con un drama turco que rompe todos los estereotipos asociados con las producciones de ese país. Lejos de las novelas largas y centradas principalmente en historias de amor, esta producción tiene solo ocho episodios y pocas series la superan.

Se trata de Nos conocimos en Estambul, que se estrenó en la plataforma en noviembre de 2020 y, a pesar de tener una sola temporada, logró mantenerse hasta ahora como una de las más elegidas. La premisa es simple: a partir de la terapia psicológica como eje, las vidas de personas muy distintas se cruzan inesperadamente.

Nos conocimos en Estambul explora la complejidad y riqueza de la sociedad turca al mostrar los dramas de personas que vienen de contextos sociales, económicos y familiares muy distintos entre sí, pero comparten la misma ciudad. Temas como la diferencia de clases, la religión, los prejuicios y la identidad serán el hilo conductor de la historia.

Nos conocimos en Estambul, Netflix Netflix Netflix: sinopsis de Nos conocimos en Estambul Meryem vive con su conservadora familia en las afueras de Estambul y trabaja como limpiadora. Cuando empieza a sufrir desmayos, busca ayuda en el consultorio de Peri, una psiquiatra que parece ser totalmente opuesta a ella: es rica, formada y tiene una opinión negativa de las personas abiertamente religiosas.

A medida que avanza el tratamiento de Meryem, otras personas que también vienen de realidades muy distintas empezarán a conectarse a través de la joven. Así se cruzarán las historias de un playboy, una familia kurda, una actriz, una víctima de violación, un exsoldado, un intelectual, y un profesor y su hija lesbiana.

Tráiler de Nos conocimos en Estambul Embed - Nos conocimos en Estambul 2020 Tráiler Español Serie Reparto de Nos conocimos en Estambul Öykü Karayel como Meryem.

Fatih Artman como Yasin.

Funda Eryiit como Ruhiye.

Defne Kayalar como Peri

Settar Tanröen como Ali Sadi.

Tülin Özen como Gülbin.