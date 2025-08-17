Es un drama turco, está en Netflix y pocas series la superan

Netflix sorprendió a sus suscriptores con un drama turco que rompe todos los estereotipos asociados con las producciones de ese país. Lejos de las novelas largas y centradas principalmente en historias de amor, esta producción tiene solo ocho episodios y pocas series la superan.
Se trata de Nos conocimos en Estambul, que se estrenó en la plataforma en noviembre de 2020 y, a pesar de tener una sola temporada, logró mantenerse hasta ahora como una de las más elegidas. La premisa es simple: a partir de la terapia psicológica como eje, las vidas de personas muy distintas se cruzan inesperadamente.
Nos conocimos en Estambul explora la complejidad y riqueza de la sociedad turca al mostrar los dramas de personas que vienen de contextos sociales, económicos y familiares muy distintos entre sí, pero comparten la misma ciudad. Temas como la diferencia de clases, la religión, los prejuicios y la identidad serán el hilo conductor de la historia.
Nos conocimos en Estambul, Netflix
Netflix
Netflix: sinopsis de Nos conocimos en Estambul
Meryem vive con su conservadora familia en las afueras de Estambul y trabaja como limpiadora. Cuando empieza a sufrir desmayos, busca ayuda en el consultorio de Peri, una psiquiatra que parece ser totalmente opuesta a ella: es rica, formada y tiene una opinión negativa de las personas abiertamente religiosas.
A medida que avanza el tratamiento de Meryem, otras personas que también vienen de realidades muy distintas empezarán a conectarse a través de la joven. Así se cruzarán las historias de un playboy, una familia kurda, una actriz, una víctima de violación, un exsoldado, un intelectual, y un profesor y su hija lesbiana.
Tráiler de Nos conocimos en Estambul
Reparto de Nos conocimos en Estambul
- Öykü Karayel como Meryem.
- Fatih Artman como Yasin.
- Funda Eryiit como Ruhiye.
- Defne Kayalar como Peri
- Settar Tanröen como Ali Sadi.
- Tülin Özen como Gülbin.