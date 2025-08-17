IR A
IR A

Es un drama turco, está en Netflix y pocas series la superan

Esta producción de la plataforma de streaming explora las complejidades y contradicciones de la sociedad turca al mostrar cómo se cruzan las historias de personas muy diferentes entre sí. Tiene solo ocho capítulos y es ideal para maratonear.

Este drama turco cautivó al público y a la crítica.

Este drama turco cautivó al público y a la crítica.

Netflix

Netflix sorprendió a sus suscriptores con un drama turco que rompe todos los estereotipos asociados con las producciones de ese país. Lejos de las novelas largas y centradas principalmente en historias de amor, esta producción tiene solo ocho episodios y pocas series la superan.

Netflix ofrece dramas históricos de alta calidad, y Los últimos zares se destaca por su fidelidad a los hechos reales y su trama intensa en solo seis capítulos.
Te puede interesar:

Está en Netflix, tiene 6 capítulos y solo es apta para adultos

Se trata de Nos conocimos en Estambul, que se estrenó en la plataforma en noviembre de 2020 y, a pesar de tener una sola temporada, logró mantenerse hasta ahora como una de las más elegidas. La premisa es simple: a partir de la terapia psicológica como eje, las vidas de personas muy distintas se cruzan inesperadamente.

Nos conocimos en Estambul explora la complejidad y riqueza de la sociedad turca al mostrar los dramas de personas que vienen de contextos sociales, económicos y familiares muy distintos entre sí, pero comparten la misma ciudad. Temas como la diferencia de clases, la religión, los prejuicios y la identidad serán el hilo conductor de la historia.

Nos conocimos en Estambul, Netflix

Netflix: sinopsis de Nos conocimos en Estambul

Meryem vive con su conservadora familia en las afueras de Estambul y trabaja como limpiadora. Cuando empieza a sufrir desmayos, busca ayuda en el consultorio de Peri, una psiquiatra que parece ser totalmente opuesta a ella: es rica, formada y tiene una opinión negativa de las personas abiertamente religiosas.

A medida que avanza el tratamiento de Meryem, otras personas que también vienen de realidades muy distintas empezarán a conectarse a través de la joven. Así se cruzarán las historias de un playboy, una familia kurda, una actriz, una víctima de violación, un exsoldado, un intelectual, y un profesor y su hija lesbiana.

Tráiler de Nos conocimos en Estambul

Embed - Nos conocimos en Estambul 2020 Tráiler Español Serie

Reparto de Nos conocimos en Estambul

  • Öykü Karayel como Meryem.
  • Fatih Artman como Yasin.
  • Funda Eryiit como Ruhiye.
  • Defne Kayalar como Peri
  • Settar Tanröen como Ali Sadi.
  • Tülin Özen como Gülbin.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dwayne Johnson es el gran protagonista de esta producción destacada en Netflix.
play

Acaba de sumarse a Netflix pero pocos la conocían: se estrenó hace 7 años y la protagoniza Dwayne Johnson

La película “Quiebre” se posiciona en el top de Netflix por su potente mensaje social y su atrapante desarrollo dramático.
play

Está en Netflix, dura menos de 2 horas y es un thriller dramático basado en un hecho real

Delirio, una nueva serie en Netflix que está siendo furor y se ubicó en el top ten de las más vistas en agosto 2025.
play

Delirio es la nueva serie de Netflix basada en una novela que fue furor: de qué se trata

Las Películas que son tendencia en el gigante de streaming
play

Esta película de Christopher Nolan sigue causando opiniones divididas y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

Una de las últimas películas de Brad Pitt llegó a Netflix y está siendo furor.
play

Una de las últimas películas de Brad Pitt llegó a Netflix y está siendo furor: de cuál se trata

Tenet, un estreno de 2020, que actualmente ya está disponible en el catálogo de Netflix y está siendo tendencia.
play

Tenet llegó a Netflix y es ideal para los amantes de Christopher Nolan: de qué se trata

últimas noticias

Además de mejorar el sabor, la carqueja puede ayudar a prevenir ciertas enfermedades y fortalecer nuestro organismo.

Si le agregás carqueja al mate, podés combatir una enfermedad clave y fortalecer tu salud: cuál es el motivo

Hace 13 minutos
Valentín Perrone volverá a competir en Moto3 en el Gran Premio de Hungría el próximo fin de semana

Moto3: el choque de Perrone que le quitó la victoria tras la histórica pole en Austria

Hace 26 minutos
play

Alerta en Belgrano por mascotas envenenadas: murieron al menos tres perros

Hace 31 minutos
Esta laguna es uno de los puntos de encuentro del pueblo.

Escapadas de Buenos Aires: el inigualable destino con atardeceres únicos y una laguna que enamora

Hace 55 minutos
Los descalzos de Corrientes acompañan la campaña de Martín Ascúa.

Las fuerzas del suelo

Hace 58 minutos