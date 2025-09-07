IR A
Está en Netflix, tiene capítulos de 13 minutos y se puede terminar en un día

Esta miniserie española de la plataforma de streaming tiene un formato innovador que, además, es clave dentro de la historia que narra. Se trata de un drama romántico que puede verse de corrido, como si fuera una película.

Esta miniserie es protagonizada por una pareja que se está separando.

Esta miniserie es protagonizada por una pareja que se está separando.

El catálogo de Netflix tiene muchas miniseries excelentes y varias de ellas acaban de estrenarse. Sin embargo, una producción española de 2021 acaba de resurgir en la plataforma y atraviesa una segunda oleada de éxito gracias a su formato innovador, ya que tiene 10 capítulos de apenas 13 minutos promedio.

Se trata de El tiempo que te doy, una producción que conmueve por su sencillez y que, por su duración, fácilmente puede verse de corrido como si fuera una película. Cuenta la historia de Lina y Nico, una pareja que está en pleno proceso de separación, a través de flashbacks que conectan la crisis del presente con los recuerdos felices del pasado.

Los protagonistas son dos personas comunes, y precisamente por eso conectan con el espectador: podría ser la historia de desamor de cualquiera de nosotros. La duración de los capítulos es clave para la narración y cada minuto cuenta en más de un sentido. "No es que las cosas me duelan menos, pero pienso menos en las cosas que duelen", resume Lina.

El tiempo que te doy, Netflix

Netflix: sinopsis de El tiempo que te doy

Después de terminar una relación de muchos años, Lina intenta empezar de nuevo: se muda de casa, cambia de trabajo y busca nuevas experiencias. Pero lo que está haciendo, en realidad, es tratar de olvidar a Nico. Cada minuto menos pensando en él es un minuto más para encontrarse a sí misma. ¿Cuánto tiempo de su día le va a dar? ¿Cómo se transitan los recuerdos y el desamor?

Tráiler de El tiempo que te doy

Embed - El tiempo que te doy | Anuncio del estreno | Netflix

Reparto de El tiempo que te doy

  • Nadia de Santiago como Lina Ruiz.
  • Álvaro Cervantes como Nicolás Torres.
  • David Castillo como Santi.
  • Mariví Carrillo como Mavi.
  • Cala Zavaleta como Inés.
  • Carla Linares como Laura.
