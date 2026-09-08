Profundo dolor: reconocido cantante anunció la muerte de su hijo recién nacido Un referente de la música urbana conmocionó a sus fanáticos tras utilizar sus redes sociales para dar a conocer la noticia más triste. Agregar C5N en









El hijo del cantante falleció a los 4 días de nacido.

El ámbito de la música urbana quedó consternado tras la trágica noticia confirmada por Dekko, el reconocido cantante colombiano. A través de un desgarrador comunicado en sus plataformas digitales, el artista oriundo de Barranquilla dio a conocer el fallecimiento de su segundo hijo, quien había llegado al mundo apenas cuatro días atrás, dejando a su entorno sumido en una profunda e inesperada tristeza.

Con palabras cargadas de emoción, el joven musico despidió para siempre al pequeño en sus redes sociales, desatando una oleada inmediata de apoyo por parte de colegas y fanáticos. La lamentable pérdida física del bebé transformó la reciente alegría familiar en un duelo que conmocionó por completo a sus seguidores en toda la región latinoamericana.

Tras la difusión del doloroso mensaje, numerosas personalidades y referentes del ambiente artístico se hicieron eco del hecho para expresarle sus más sentidas condolencias a la familia. Los mensajes de aliento y muestras de afecto virtual hacia la pareja no tardaron en multiplicarse, acompañando públicamente al cantante colombiano en este durísimo y fatídico trance personal.

Dekko despidió a su hijo en redes sociales A través de su perfil oficial de Instagram, el cantante Dekko compartió una conmovedora fotografía tomada en la sala de partos para dar a conocer la dolorosa partida de su bebé. En una carta abierta cargada de angustia, el cantante detalló que el recién nacido vivió tan solo cuatro días, cinco horas y seis minutos, tiempo en el cual lamentablemente no tuvo la oportunidad de sostenerlo en sus brazos ni un solo instante.

Aunque por el momento no trascendieron los motivos médicos detrás del trágico desenlace, el artista expresó la enorme desolación que atraviesa su familia en este duro trance. “Mi niño precioso estuviste en este mundo 4 días 5 horas y 6 minutos, quiero recordarte así lleno de vida en el instante en que naciste. No pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre”, manifestó el músico ante sus millones de seguidores.

En la misma publicación, el intérprete admitió su dificultad para asimilar la irreparable pérdida que le toca enfrentar en este momento. “No entiendo la manera de actuar de Dios ni el porqué ni el para que, solo me consuela que de aquí en adelante no sentiré un dolor mayor que este descansa en paz mi ángel”, reflexionó con abierta tristeza, recibiendo de inmediato una marea de mensajes de contención en las redes sociales. Por su parte, Natalia Angulo, pareja del cantante, también dedicó emotivas palabras para despedir al pequeño Gianlucca, cuya llegada había sido muy esperada por ambos. “Gianlucca, fuiste nuestro milagro, nuestro guerrero, eres un campeón, nuestro amor más puro y siempre serás parte de nosotros. Vuelve a mí, hijo de mi vida. Te amaremos por toda la eternidad, mi niño. Vuela alto, mi ángel”, escribió la joven para homenajear su memoria.