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Polémica en los Premios Óscar 2026: le cortaron el micrófono a un cantante en el medio de su discurso

La mejor canción original fue para Yu Han Lee, compositor de Golden, un himno de KPop Demon Hunters, pero no le dejaron terminar de hablar.

¿Qué pasó en la gala de los Premios Óscar?

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Redes sociales

La película de KPop Demon Hunters ganó dos premios Óscar 2026, uno de ellos fue por mejor canción original con el himno Golden, que cruzó fronteras para convertirse en un hit. Sin embargo, al momento del agradecimiento decidieron cortarles el micrófono y pusieron una orquesta.

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Presentaron la terna, anunciaron a los ganadores y los fanáticos celebraron a través de redes sociales, mientras que en el lugar los aplausos eran ensordecedores. Los ganadores subieron al escenario y Ejae, quien le pone la voz a Rumi, comenzó el agradecimiento. Pero cuando el compositor de la canción, llamado Yu Han Lee, comenzó a hablar delante de todos, le apagaron el micrófono.

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A los pocos segundos de iniciar su parte del discurso, fue silenciado de una forma incómoda y provocó malestar entre todos. Sucede que le apagaron el micrófono y le pusieron la música de orquesta de los premios fuerte. Eso provocó la reacción de los ganadores, quienes se mostraron molestos.

Los usuarios de redes sociales lo notaron y muchos se quejaron. Por eso, terminaron su discurso en la sala de prensa porque entendieron que es algo que suele suceder, pero muchas veces generan una incomodidad indisimulable.

El olvido en los Premios Oscar 2026 que generó bronca en redes sociales: omitieron mencionar a una figura argentina

La gala de los Premios Óscar 2026 tuvo de todo y coronó a Una batalla tras otra como la mejor película del año. Sin embargo, en uno de los momentos más emotivos que es el In Memoriam, faltaron varios artistas, entre ellas, un reconocido actor argentino que falleció en el último año.

Héctor ALterio

Entre las figuras más destacadas que no estuvieron son James Van Der Beek (conocido por Dawson’s Creek), Eric Dane (Anatomía de Grey), Malcolm-Jamal Warner (La hora de Bill Cosby), Robert Carradine (Lizzie McGuire) y June Lockhart (Lassie). En esa lista está el argentino Héctor Alterio, quien no fue nombrado.

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