Es un éxito, está en Netflix y es una miniserie francesa de suspenso y mucha intriga

Netflix cuenta en su catálogo con una miniserie francesa que está llamando la atención de los suscriptores que buscan historias breves, intensas y con giros que no dan respiro. La plataforma estrenó Sol negro, una producción de apenas seis episodios cargada de suspenso, drama y acción, que incluye tanto secretos familiares, como un crimen inesperado y una madre decidida a reconstruir su vida en una narrativa explosiva. Esta serie, protagonizada por Ava Baya e Isabelle Adjani, desató gran entusiasmo en redes sociales y escaló rápidamente al top ten de las más vistas.

Sol Negro está ambientada en la Provenza francés y presenta a una mujer joven que intenta dejar atrás un pasado turbulento mudándose con su hijo pequeño para comenzar de cero trabajando en una plantación de flores. Con una producción que captura la esencia del suspenso francés contemporáneo, la miniserie ofrece una mirada cruda sobre la redención y las verdades ocultas cuando la aparente nueva vida de la protagonista se derrumba luego del asesinato del dueño de la finca donde trabaja, un crimen que la coloca inmediatamente bajo sospecha.

Este thriller europeo se destaca por su capacidad de mantener la tensión constante y ofrecer sorpresas que transforman completamente la percepción del caso. Sol negro es una mezcla de misterio policial con una fuerte exploración de los vínculos familiares rotos, traiciones del pasado y un presente que se torna cada vez más peligroso para una mujer que lucha por demostrar su inocencia mientras descubre secretos que nadie quiere recordar.

sol negro miniserie Netflix: sinopsis de Sol negro Sol negro sigue la historia de Alba, una madre joven que decide abandonar su turbulento pasado y mudarse a la Provenza con su hijo pequeño en busca de una nueva oportunidad. Comienza a trabajar en una finca de rosas con la esperanza de construir una vida tranquila lejos de sus problemas anteriores. Pese a eso, su aparente estabilidad se desmorona de golpe cuando el dueño de la plantación aparece asesinado, y ella queda inmediatamente como la principal sospechosa del crimen, enfrentando acusaciones que amenazan con destruir todo lo que intentó reconstruir.

El caso se complica cuando Alba descubre que el hombre asesinado era su padre biológico, alguien que ella desconocía por completo. Esa revelación destapa una herencia cargada de tensiones, traiciones y un pasado familiar lleno de oscuros y siniestros secretos que la confrontarán directamente con sus orígenes. Mientras lucha desesperadamente por demostrar su inocencia ante las autoridades, debe simultáneamente enfrentarse a estos secretos familiares que emergen de las sombras, obligándola a recorrer un camino doloroso donde cada descubrimiento la acerca más a la verdad pero también pone en peligro su vida y la de su hijo.

Sol Negro Netflix Tráiler de Sol negro Embed - Sol Negro | Tráiler en Español (Serie de Netflix) Reparto de Sol negro Ava Baya como Alba

Isabelle Adjani

Guillaume Gouix

Thibault de Montalembert

Louise Coldefy

Claire Romain

Simon Ehrlacher

Nicolas Vaude

Max Harter