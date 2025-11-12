Desapariciones y fuerzas sobrenaturales: cuál es la trama de Baramulla, la película tendencia de Netflix La plataforma de streaming agregó a su catálogo una historia oscura que combina sucesos paranormales y una atmósfera de tensión constante.







Baramulla, el nuevo thriller sobrenatural de Netflix, ya está disponible en la plataforma y promete ser una de las producciones más oscuras del cine indio. La película, dirigida y escrita por Aditya Suhas Jambhale, conocido por Artículo 370, combina desapariciones inexplicables, fenómenos paranormales y una atmósfera de tensión constante en el valle de Cachemira. Con un enfoque que mezcla horror psicológico y crítica social, la trama sigue a un policía que se adentra en un caso que desafía toda lógica.

La misma transcurre en un pueblo nevado, donde la desaparición de varios niños desencadena una serie de eventos sobrenaturales que afectan a una familia y a toda la comunidad. El tráiler oficial, lanzado previamente, anticipó una narrativa llena de suspenso, con elementos que van desde presencias invisibles, hasta sonidos inexplicables.

Sinopsis de Baramulla, el estreno furor de Netflix Baramulla sigue a Ridwaan Shafi Sayyid, un oficial de policía, quien llega al pueblo para investigar las misteriosas desapariciones de niños. Junto a su esposa Gulnaar y sus hijos, Ridwaan se instala en una casa abandonada, que pronto se convierte en el escenario de fenómenos inexplicables. Los niños comienzan a oír pasos, a sentir presencias y a percibir el olor de un perro que nunca está allí, mientras el oficial intenta mantener la cordura en medio de una investigación que lo lleva al límite.

La película explora temas como el miedo, la culpa y la confrontación con lo desconocido, todo enmarcado en un entorno político y social complejo. A medida que Ridwaan profundiza en el caso, descubre que las desapariciones están vinculadas a fuerzas oscuras que amenazan no solo a su familia, sino a todo el pueblo. El thriller juega con la ambigüedad entre lo real y lo sobrenatural, dejando al espectador en una incertidumbre constante sobre qué es producto de la imaginación y qué pertenece a un mundo más allá de lo racional.

Tráiler de Baramulla

Manav Kaul, quien interpreta a Ridwaan Shafi Sayyid, Bhasha Sumbli como Gulnaar, la esposa de Ridwaan,

