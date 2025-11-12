IR A
IR A

Desapariciones y fuerzas sobrenaturales: cuál es la trama de Baramulla, la película tendencia de Netflix

La plataforma de streaming agregó a su catálogo una historia oscura que combina sucesos paranormales y una atmósfera de tensión constante.

Baramulla

Baramulla, el nuevo thriller sobrenatural de Netflix, ya está disponible en la plataforma y promete ser una de las producciones más oscuras del cine indio. 

Baramulla, el nuevo thriller sobrenatural de Netflix, ya está disponible en la plataforma y promete ser una de las producciones más oscuras del cine indio. La película, dirigida y escrita por Aditya Suhas Jambhale, conocido por Artículo 370, combina desapariciones inexplicables, fenómenos paranormales y una atmósfera de tensión constante en el valle de Cachemira. Con un enfoque que mezcla horror psicológico y crítica social, la trama sigue a un policía que se adentra en un caso que desafía toda lógica.

Dark Winds, la serie de Netflix que combina crimen, misterio y tradición.
Te puede interesar:

La miniserie de drama criminal y misterio que la rompe en Netflix: ideal para maratonear

La plataforma de streaming agregó a su catálogo una historia oscura que combina sucesos paranormales y una ambiente de suspenso permanente.

La misma transcurre en un pueblo nevado, donde la desaparición de varios niños desencadena una serie de eventos sobrenaturales que afectan a una familia y a toda la comunidad. El tráiler oficial, lanzado previamente, anticipó una narrativa llena de suspenso, con elementos que van desde presencias invisibles, hasta sonidos inexplicables.

Sinopsis de Baramulla, el estreno furor de Netflix

Baramulla sigue a Ridwaan Shafi Sayyid, un oficial de policía, quien llega al pueblo para investigar las misteriosas desapariciones de niños. Junto a su esposa Gulnaar y sus hijos, Ridwaan se instala en una casa abandonada, que pronto se convierte en el escenario de fenómenos inexplicables. Los niños comienzan a oír pasos, a sentir presencias y a percibir el olor de un perro que nunca está allí, mientras el oficial intenta mantener la cordura en medio de una investigación que lo lleva al límite.

La película explora temas como el miedo, la culpa y la confrontación con lo desconocido, todo enmarcado en un entorno político y social complejo. A medida que Ridwaan profundiza en el caso, descubre que las desapariciones están vinculadas a fuerzas oscuras que amenazan no solo a su familia, sino a todo el pueblo. El thriller juega con la ambigüedad entre lo real y lo sobrenatural, dejando al espectador en una incertidumbre constante sobre qué es producto de la imaginación y qué pertenece a un mundo más allá de lo racional.

baramulla-netflix-film-trailer

Tráiler de Baramulla

Embed - Baramulla | Official Trailer | Manav Kaul, Bhasha Sumbli | Netflix India

Reparto de Baramulla

  • Manav Kaul, quien interpreta a Ridwaan Shafi Sayyid,
  • Bhasha Sumbli como Gulnaar, la esposa de Ridwaan,
  • Arista Mehta
bara
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta serie se anunció como un spin off de un entrañable personaje y terminó siendo furor: ahora es lo más visto de Netflix
play

Esta serie se anunció como un spin off de un entrañable personaje y terminó siendo furor: ahora es lo más visto de Netflix

Está en Netflix, es una serie brasileña y posee escenas subidas de tono

Este viernes 7 de noviembre de 2025, el gigante de la N roja lanzó la película Mango, dirigida por Mehdi Avaz y ambientada bajo el sol de Málaga, España. 
play

Amor, emprendimiento y emoción: de qué se trata Mango, la película que sorprende a todos en Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 1996 que marcó historia en los cines en su momento, se trata de Tiempo de matar, y en este momento ya está disponible en este sitio web. 
play

Tiempo de matar llegó a Netflix y es tendencia: de qué se trata la película de 1996

La trilogía completa de esta saga está en Netflix desde el 1 de noviembre.
play

Acaba de llegar a Netflix, pocos lo sabían y es una película que le gusta a muchas personas

Netflix cuenta con un amplio catálogo del género dramático. 
play

Drama puro: las mejores dos películas de Netflix para ver en estos días

últimas noticias

play
Baramulla, el nuevo thriller sobrenatural de Netflix, ya está disponible en la plataforma y promete ser una de las producciones más oscuras del cine indio. 

Desapariciones y fuerzas sobrenaturales: cuál es la trama de Baramulla, la película tendencia de Netflix

Hace 11 minutos
Maria Vilma Bosco había llegado a Buenos Aires para visitar a su hija.

Crimen en la calle Corrientes: quién es el hombre que atacó y mató a la turista brasileña

Hace 14 minutos
Será una de las paradas obligadas del verano 2026

Cuál es la playa uruguaya, a menos de 240 kilómetros de Montevideo, que recomiendan para un "verano juvenil"

Hace 14 minutos
La hinchada de Boca no podrá utilizar banderas.

Sancionaron a Boca por el recibimiento contra River en el Superclásico: qué pasará con la Bombonera

Hace 34 minutos
Para Laporta, la presencia de Messi en el Camp Nou fue un arrebato simpático.

El enojo de Joan Laporta tras la visita de Lionel Messi al estadio de Barcelona

Hace 40 minutos