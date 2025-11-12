Tú siempre estuviste ahí: de qué se trata el k-drama que es de lo más visto en Netflix Otro estreno de Corea del Sur llegó a esta popular plataforma de streaming y es furor.







La nueva miniserie surcoreana de Netflix, Tú siempre estuviste ahí, se estrenó en noviembre de 2025 y propone un thriller psicológico potente que mezcla amistad, violencia doméstica, venganza y culpa.

El catálogo de Netflix no para de renovarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de minutos, atrapando a millones de televidentes. Incluso, en estos últimos meses de 2025, la cantidad de suscriptores y usuarios de todo el mundo se inscribieron a este sitio web.

Ahora, llegó a la gran N roja, un nuevo K-drama de Corea del Sur, que ya está disponible y atrapó a muchos fanáticos de este género de serie, se trata de Tú siempre estuviste ahí, un thriller dramático, con una mezcla de suspenso que te mantendrá atrapado de principio a fin. No te lo podés perder este fin de semana de noviembre 2025. A continuación te dejamos más detalles sobre tu trama y también un adelanto para que lo disfrutes.

La nueva miniserie surcoreana de Netflix, Tú siempre estuviste ahí, se estrenó en noviembre de 2025 y propone un thriller psicológico potente que mezcla amistad, violencia doméstica, venganza y culpa. La trama gira en torno a dos mujeres: Jo Eunsu, que aparenta tener una vida equilibrada pero carga con un pasado marcado por la violencia que presenció en su familia; y Jo Huisu, su amiga de la universidad, que vive atrapada en un matrimonio abusivo con Noh Jinpyo, un esposo controlador y violento.

Al descubrir la gravedad de la situación de Hui-su, Eun-su decide actuar: juntas urden un plan para asesinar a Jin-pyo y liberarse del infierno que él representa. Pero el plan no es tan sencillo como imaginaban: aparece un visitante inesperado que pone en jaque sus decisiones, y las huellas de lo que han hecho comienzan a amenazar sus vidas.

Reparto de Tú siempre estuviste ahí Jeon So-nee como Cho Eun-su

como Cho Eun-su Lee Yoo-mi como Cho Hui-su

como Cho Hui-su Lee Moo-saeng como Jang Kang/Noh Jin-pyo

como Jang Kang/Noh Jin-pyo Jang Seung-jo como Jin So-baek

como Jin So-baek Lee Ho-jung como Detective Noh Jin-young

como Detective Noh Jin-young Kim Mi-kyung como Park Kye-sun tu siempre estuviste