Tú siempre estuviste ahí: de qué se trata el k-drama que es de lo más visto en Netflix

Otro estreno de Corea del Sur llegó a esta popular plataforma de streaming y es furor.

La nueva miniserie surcoreana de Netflix

La nueva miniserie surcoreana de Netflix, Tú siempre estuviste ahí, se estrenó en noviembre de 2025 y propone un thriller psicológico potente que mezcla amistad, violencia doméstica, venganza y culpa.

El catálogo de Netflix no para de renovarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de minutos, atrapando a millones de televidentes. Incluso, en estos últimos meses de 2025, la cantidad de suscriptores y usuarios de todo el mundo se inscribieron a este sitio web.

Ahora, llegó a la gran N roja, un nuevo K-drama de Corea del Sur, que ya está disponible y atrapó a muchos fanáticos de este género de serie, se trata de Tú siempre estuviste ahí, un thriller dramático, con una mezcla de suspenso que te mantendrá atrapado de principio a fin. No te lo podés perder este fin de semana de noviembre 2025. A continuación te dejamos más detalles sobre tu trama y también un adelanto para que lo disfrutes.

Sinopsis de Tú siempre estuviste ahí, la serie coreana tendencia en Netflix

La nueva miniserie surcoreana de Netflix, Tú siempre estuviste ahí, se estrenó en noviembre de 2025 y propone un thriller psicológico potente que mezcla amistad, violencia doméstica, venganza y culpa. La trama gira en torno a dos mujeres: Jo Eunsu, que aparenta tener una vida equilibrada pero carga con un pasado marcado por la violencia que presenció en su familia; y Jo Huisu, su amiga de la universidad, que vive atrapada en un matrimonio abusivo con Noh Jinpyo, un esposo controlador y violento.

Al descubrir la gravedad de la situación de Hui-su, Eun-su decide actuar: juntas urden un plan para asesinar a Jin-pyo y liberarse del infierno que él representa. Pero el plan no es tan sencillo como imaginaban: aparece un visitante inesperado que pone en jaque sus decisiones, y las huellas de lo que han hecho comienzan a amenazar sus vidas.

Dos mujeres que sufren violencia doméstica contemplan el asesinato como única escapatoria, pero una visita inesperada amenaza con arruinar su plan y destrozarles la vida.

Tráiler de Tú siempre estuviste ahí

Reparto de Tú siempre estuviste ahí

  • Jeon So-nee como Cho Eun-su
  • Lee Yoo-mi como Cho Hui-su
  • Lee Moo-saeng como Jang Kang/Noh Jin-pyo
  • Jang Seung-jo como Jin So-baek
  • Lee Ho-jung como Detective Noh Jin-young
  • Kim Mi-kyung como Park Kye-sun
