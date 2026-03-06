La exorbitante cifra que pidió Soledad Pastorutti para conducir La Peña de Morfi y Telefe negó La cantante era una de las candidatas más fuertes para tomar el lugar que dejan Lizy Tagliani y Diego Leuco, pero al canal no le pareció adecuado el monto. + Seguir en







La Sole pidió una exorbitante suma de dinero. Redes sociales

En el marco del lanzamiento de la nueva programación de Telefe, comenzó a definirse el futuro de La Peña de Morfi, el programa musical de todos los domingos que inició Gerardo Rozín y en el último año tenía a Diego Leuco y Lizy Tagliani e iba a seguir Soledad Pastorutti, pero pidió una importante cifra de que fue rechazada.

La primicia sobre la posible llegada de la conductora llegó por Juan Etchegoyen, en la TV Pública, que adelantó además del nombre de La Sole, que habrá cambios: "Va a ir grabado, los días miércoles, hay músicos que ya fueron convocados a Telefe".

"Esta todo muy avanzado en un 90% y a la productora Korner le gustó mucho el año pasado cuando reemplazó a Lizy y a Diego", agregó el panelista del programa MBA (Mediodía bien arriba), que conduce Carlos Monti.

Soledad Redes sociales Pero, según contó el periodista Rodrigo Lussich, en Intrusos, la cantante habría pedido un salario mensual de u$s80 mil para poder conducir el programa que se iba a grabar e iba a perder esa frescura del vivo como era hasta entonces.

Sin embargo, desde el canal, al escuchar el monto se lo habrían negado, pero no se confirmó si quedaron abiertas las negociaciones o es un no rotundo.