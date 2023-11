Es oficial: se casa una de las parejas más queridas tras 4 años de relación

“Mi hija se casa en Uruguay, en marzo, en la casa nuestra, los primeros días de marzo, creo que es el 2 de marzo, después les voy a decir bien. Lo que me he enterado es que en Uruguay no es que te casa el juez de paz en el civil, sino que el alcalde de la ciudad te casa. Tiene la misma potestad que el juez de paz de acá”, agregó.

Licha López, exjugador de Boca, y Mica Tinelli se conocieron hace cuatro años y mantuvieron una relación, por momentos a distancia, y por momentos juntos. Será la primera de las hijas del conductor que se case.

La sorprendente confesión de Oriana Sabatini sobre Paulo Dyabla

Oriana Sabatini está en pareja con el campeón del mundo Paulo Dybala desde 2018 y viven en Italia porque el futbolista juega en la Roma. Para sorpresa de muchos, la cantante hizo una confesión sobre los primeros meses de su relación.

“Yo no veía fútbol. Él jugaba en Italia hace mucho tiempo y yo era Selección y hasta ahí llegué. Igual está bueno eso ¿no?”, contó la cantante y modelo en una entrevista con Pablo Agustín. Para luego confesar: “Yo no lo conocía, no sabía ni que existía”.