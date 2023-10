Un jugador de la Selección argentina y su pareja anunciaron su casamiento

Orce: "Me parece tonto tratar de vender una imagen de lo que uno no es"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCzD_sNRMWou%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABO2tXbcsUZClxs0dWKLsmd9zz1rsJawBxImiB82i717hqY7zgmzlREYSZBhRgyPaagdjhacNhWoKtIEtR50JBtRfAcKWBTqFLsm1fpKe1Lywsd82tu2vrzYwt5ZBkYfXVhZBZC7LKcjFmK3uMSe3FbNkRcpsDEy94SvZAyQ2W5tgQZDZD View this post on Instagram A post shared by ORIANA (@orianasabatini)

En reiteradas ocasiones, la actriz había expresado su deseo de casarse y contó que no era una idea que entusiasmaba a su novio. Por eso en un stream con Pablo Agustín, el conductor bromeó diciéndole que iba a contarle quién fue el celestino de la pareja y prometió contarle cuando se casen. A lo que ella contestó: “Está difícil”.

Hace algunas semanas celebraron sus 5 años de relación con un amoroso posteo: "5 añitos de enamorarme de vos un poquito más todos los días; que feliz que soy de habernos encontrado en esta vida, te amo con toda mi alma".

Pero ahora se enfocarán en algo mucho más grande y tiene que ver con su boda. Sucede que la pareja publicó una foto de Oriana con el anillo de compromiso y la mano del futbolista: “Para siempre”. ¿Cuándo celebrarán?

La sorprendente confesión de Oriana Sabatini sobre Paulo Dyabla

Oriana Sabatini está en pareja con el campeón del mundo Paulo Dybala desde 2018 y viven en Italia porque el futbolista juega en la Roma. Para sorpresa de muchos, la cantante hizo una confesión sobre los primeros meses de su relación.

“Yo no veía fútbol. Él jugaba en Italia hace mucho tiempo y yo era Selección y hasta ahí llegué. Igual está bueno eso ¿no?”, contó la cantante y modelo en una entrevista con Pablo Agustín. Para luego confesar: “Yo no lo conocía, no sabía ni que existía”.