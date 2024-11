Es oficial: Franco Colapinto y la China Suárez comenzaron un romance hace mucho tiempo

El piloto de Fórmula 1 y la actriz fueron captados en público y ahora se confirmó que su relación no es algo reciente.

El romance de Franco Colapinto y la China Suárez no es reciente.

El piloto Franco Colapinto y la actriz Eugenia "China" Suárez fueron captados juntos en Madrid y los rumores no tardaron en viralizarse , por lo que la confirmación de que su romance no es algo nuevo sorprendió a todos los usuarios de las redes sociales.

Durante una nueva emisión del programa Socios del espectáculo, Mariana Brey se encargó de revelar los detalles del vínculo amoroso entre las figuras. " Él se lo confesó en la intimidad a unos amigos pilotos de automovilismo . No como una cosa de extrema seriedad, sino que andaba con la China, que se conocían ", comenzó por expresar.

Además, confirmó que este romance no es algo reciente, sino que Colapinto y Suárez comparten una relación hace bastante tiempo: "Esto viene de septiembre, que empezó con un ida y vuelta de chats y mensajes, porque la China era la interesada en conocerlo...". Así, todo lo que se dijo en su momento pasaría a confirmarse con esta noticia.

colapinto china (1).jpg La principal crítica del público a esta relación es sobre la diferencia de edad: 32 y 21 años, respectivamente. Redes sociales

Para finalizar, Brey sorprendió al hablar de poliamor: "Porque él no está solo con la China, está pasando un buen momento y se está divirtiendo. No es el primer encuentro". De esta manera, Franco Colapinto no estaría en pareja con Eugenia Suárez pero sí mantiene encuentros amorosos, algo que podría ampliarse a otras mujeres si este título es real.

La China Suárez rompió el silencio tras su cena con Franco Colapinto: "Yo soy feliz y..."

La actriz Eugenia "China" Suárez rompió el silencio sobre su vínculo con el piloto Franco Colapinto y se mostró contenta por el vínculo romántico que ya se hizo público por su cena en Madrid, España.