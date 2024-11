La China Suárez rompió el silencio tras su cena con Franco Colapinto: "Yo soy feliz y..."

Ante esto, la China Suárez le respondió con risas y escribió: "Yo soy feliz y no jodo a nadie", algo que no tardó en hacerse viral en redes sociales. Todo esto no hace más que confirmar que solo quedan dos escenarios posibles, con el primero tratándose de un claro romance y el segundo como una campaña de marketing que favorece a ambos.

China Suárez Franco Colapinto Instagram La China Suárez se hizo eco de la viralización de las imágenes con Franco Colapinto. Capturas Instagram

Por el momento, el piloto de Fórmula 1 no se ha manifestado al respecto y desde su lado todo es un misterio, algo que genera aún más morbo por el vínculo entre el hombre de 21 y la mujer de 32 años. Así, se deberá esperar al GP de Las Vegas para ver si la China Suárez lo acompaña, algo que evidenciaría un vínculo muy cercano.

